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مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از بهبود قابل توجه، کیفیت هوای پایتخت در سال جاری خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیطزیست خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه کریمی اعلام کرد: از ابتدای سال تا ۲۰ تیرماه، فقط ۸ روز ناسالم برای گروههای حساس در تهران ثبت شده که تنها ۲ روز آن به علت افزایش غلظت آلاینده ازن بوده است؛ آماری که در مقایسه با ۴۰ روز آلوده و ۱۶ روز دارای آلایندگی ازن در مدت مشابه پارسال، نشاندهنده کاهش چشمگیر آلودگی هوا و بهبود ۴ برابری کیفیت هوای پایتخت است.
کریمی با اشاره به آمارهای ثبتشده افزود: در مدت مشابه پارسال، تهران شرایط به مراتب نامطلوبتری را تجربه کرده بود؛ بهگونهای که ۴۰ روز آلوده شامل شرایط ناسالم برای گروههای حساس، ناسالم، بسیار ناسالم و خطرناک ثبت شد که در ۱۶ روز از آن، میانگین شاخص آلاینده ازن فراتر از حدود مجاز و استانداردهای سلامت قرار داشت.
وی با تأکید بر اینکه تعداد کل روزهای آلوده و روزهای متأثر از آلاینده ازن به شکل محسوسی افت کرده است، گفت: تعدیل دمای هوا و خنکتر بودن نسبی شرایط جوی در بهار امسال، در جلوگیری از تشکیل «ازن سطح زمین» که آلایندهای ثانویه است، نقش مؤثری داشته است.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کاهش انتشار آلایندههای پیشساز از جمله اکسیدهای نیتروژن و ترکیبات آلی فرار را نیز از دیگر عوامل مؤثر در بهبود کیفیت هوا دانست و تأکید کرد: دستگاهها و نهادهای مسئول باید اطلاعرسانی برخط، دقیق و بهموقع درباره وضعیت اشعه فرابنفش و آلاینده ازن را در دستور کار قرار دهند تا شهروندان بتوانند تصمیمگیری آگاهانهتری داشته باشند.
کریمی در پایان با اشاره به اینکه وضعیت آلاینده ازن بهصورت مستمر در سایت و برنامه کاربردی این شرکت پایش میشود، افزود: استمرار برنامههای مدیریت شهری برای کاهش ترافیک و مهار منابع آلاینده ضروری است؛ هرچند باید توجه داشت که افزایش اشعه فرابنفش و رشد غلظت ازن سطح زمین، عمدتاً پدیدههای مختص روزهای گرم سال هستند.