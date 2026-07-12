سخنگوی کمیسیون آموزش با بیان اینکه هیچ برنامه‌ای برای مجازی کردن کلاس‌ها در سال تحصیلی جدید وجود ندارد، گفت: امسال به‌علت مجازی شدن کلاس‌ها، شاهد افت تحصیلی شدید دانش‌آموزان بودیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش افزود: صحبت سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان گاز مبنی بر نیمه حضوری کردن مدارس و دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید صحت ندارد و بنا نداریم چنین اتفاقی بیفتد. عظیمی راد افزود: هیچ برنامه‌ای برای مجازی برگزار کردن کلاس‌ها در سال تحصیلی جدید وجود ندارد، بلکه دغدغه جدی مجلس و وزارت آموزش و پرورش برگزاری کلاس‌ها به‌شکل حضوری است.

وی گفت: امسال به‌علت مجازی شدن کلاس‌ها شاهد افت تحصیلی شدید دانش‌آموزان بودیم و به‌دنبال مجازی کردن کلاس‌ها در سال تحصیلی جدید نیستیم. این نماینده مجلس در کمیسیون آموزش افزود: مجازی بودن یا حضوری بودن آموزش کشور باید بوسیله مسئولان مربوط به حوزه آموزش بیان شود مانند شورای عالی آموزش و وزارت آموزش و پرورش که مرجع هستند، نه اشخاص غیر مرجع مانند اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز که مرجعیت ندارند.