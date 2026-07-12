مدیر آب و فاضلاب منطقه بندر ماهشهر استان خوزستان گفت: با اجرای عملیات تعمیر و تعویض قطعه پمپ آب در تاسیسات آبرسانی روستای گرگر، تامین آب این روستا پایدار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داوود چاشیانی اظهار داشت: با تلاش کارشناسان و متخصصان اداره آب و فاضلاب منطقه بندر ماهشهر، پس از شناسایی خرابی بلبرینگ و خارج شدن یک‌دستگاه پمپ ۴۰۰-۱۰۰ در تاسیسات آبرسانی روستای گرگر، عملیات تعویض قطعه و راه‌اندازی مجدد آن با اولویت ویژه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسط گروه فنی اداره آب و فاضلاب منطقه انجام شد.

وی افزود: با بازگشت این پمپ به مدار، شاهد پایداری بیشتر شبکه توزیع آب و ارتقاء کیفیت خدمات رسانی به مردم روستای گرگر خواهیم بود و گامی مؤثر در راستای حفظ و ارتقاء شاخص‌های کمی و کیفی تأمین آب آشامیدنی روستایی و افزایش رضایت مندی مشترکان است.

چاشیانی ضمن قدردانی از صبر و شکیبایی اهالی روستای گرگر بندر ماهشهر، از همه تلاشگران عرصه آب و فاضلاب که با وجود گرمای طاقت‌فرسا، برای رفاه حال هموطنان خود از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند، تشکر و قدردانی کرد.