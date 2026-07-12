مردم شهرستان‌های استان تهران در شب یکصد و سی و سوم تجمعات خود در میادین، ضمن تأکید بر ریشه‌های حسینی انقلاب، خواستار ایستادگی در برابر دشمنان و انتقام خون شهدا و قائد شهید شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمعات مردمی در نقاط مختلف شهرستان‌های استان تهران در شب ۱۳۳ام با حضور گسترده مردم برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این تجمعات با شعار و مرام سیدالشهدا (ع)، بر این نکته تأکید کردند که ایستادگی مستمر در میادین، نمادی از بالندگی انقلاب اسلامی و پیوند عمیق مردم با آرمان‌های عاشورایی است.

در این تجمعات، مردمی از شهرستان‌های مختلف استان تهران، یکصدا و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری، بر لزوم ایستادگی قاطع در برابر جنایات دشمنان و مطالبه عدالت از طریق انتقام خونین شهدا و قائد شهید تأکید کردند.