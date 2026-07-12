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یکصد و پنجاهمین حراج شمش طلا، سهشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز مبادله ارز و طلای ایران، جزئیات یکصد و پنجاهمین جلسه حراج شمش طلا را اعلام کرد. این حراج روز سهشنبه ۲۳ تیرماه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار میشود. متقاضیان برای شرکت در حراج هر قطعه، باید ۵۰ میلیارد ریال (معادل ۵ میلیارد تومان) وجهالضمان واریز کنند. مهلت واریز تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۲ تیرماه تعیین شده است.
بر این اساس خریداران حداکثر مجاز به خرید ۲۵ قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی هستند. بر اساس شیوهنامه مرکز مبادله ایران، چهار گروه فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا، خردهفروشان طلای آبشده و سکوهای برخط فروش طلای آبشده و مصنوعات امکان خرید دارند.
بر اساس این گزارش متقاضیانی که برای نخستین بار شرکت میکنند، باید اصل نامه درخواست شرکت در حراج (فرمهای ۱۱ و ۱۲ از سایت ice.ir)، اصل کارت ملی، اصل تعهدنامه محرمانگی، شناسه یکتای پروانه کسب صادره از درگاه ملی مجوزهای کشور، وکالتنامه رسمی معتبر قابل استعلام همراه با شناسه سند و رمز تصدیق، اصل گواهی امضا نزد دفاتر اسناد رسمی به نام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، آخرین نسخه اساسنامه (برای اشخاص حقوقی) و آخرین آگهی روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی) را ارائه دهند.
برای متقاضیانی که پیشتر در حداقل یک حراج شرکت کردهاند، صرفاً ارائه اصل نامه درخواست شرکت در حراج (در صورت تغییر مفاد)، اصل تعهد محرمانگی (در صورت تغییر) و اصل کارت ملی کافی است.
کارمزد حراج برای هر طرف معامله، ۲۰ میلیون ریال (مجموعاً ۴۰ میلیون ریال از هر معامله) تعیین شده است. قیمت پایه توسط عرضهکننده در روز حراج اعلام میشود و معاملات به روش حضوری و نقدی انجام میگیرد.