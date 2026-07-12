رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهری کرج از افتتاح ایستگاه «میانجاده» تا پنج ماه آینده خبر داد و گفت: متروی کرج هم‌اکنون با چهار ایستگاه فعال، روزانه حدود هزار مسافر را جابه‌جا می‌کند و در ایام مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب نیز به‌صورت ۲۴ ساعته به شهروندان خدمات‌رسانی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز ، میروکیلی، در گفت‌و‌گو با برنامه رادیویی «رادیو البرز من سلام» اظهار کرد: متروی کرج ۲۲ شهریور سال گذشته با حضور وزیر کشور به‌صورت رسمی افتتاح شد و از همان ابتدا با استقبال شهروندان همراه بوده است.از مجموع ۱۴ ایستگاه پیش‌بینی‌شده، تاکنون چهار ایستگاه به بهره‌برداری رسیده و ایستگاه «میانجاده» نیز تا پنج ماه آینده افتتاح خواهد شد.



وی با بیان اینکه در قالب کلیات اعتبارات شهرداری، سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه پروژه قطار شهری در نظر گرفته شده است، گفت: خط متروی کرج دارای ۱۴ ایستگاه است که از ایستگاه شهید سلطانی آغاز می‌شود و به ترتیب ایستگاه‌های میدان امام حسین (ع)، مصباح، چهارراه هفت‌تیر، چهارراه طالقانی، میدان آجرلو، دهقان‌ویلا، رجایی‌شهر، میانجاده، مؤسسه رازی، میدان دانشگاه و در انتهای مسیر ایستگاه پیشاهنگی را شامل می‌شود.

وی به مجری رادیو البرز افزود: ایستگاه چهارراه هفت‌تیر در مراحل نهایی تکمیل قرار دارد و ایستگاه چهارراه طالقانی نیز هم‌اکنون در حال بهره‌برداری است.

میروکیلی با اشاره به خدمات ویژه مترو در ایام مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب تصریح کرد: در آن ایام، سرویس‌دهی به‌صورت ۲۴ ساعته انجام شد و با فاصله زمانی ۱۵ دقیقه، روزانه بین ۵۰ تا ۶۰ رفت و برگشت برای جابه‌جایی مسافران برقرار بود.

وی ساعات فعالیت روزانه مترو را از حدود ساعت ۸:۱۵ صبح تا ۷:۳۰ یا ۸ شب اعلام کرد و افزود: به‌طور متوسط با ۲۴ حرکت در هر مسیر، روزانه حدود هزار نفر از خدمات مترو استفاده می‌کنند.

رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهری کرج هزینه احداث هر ایستگاه مترو را بین یک‌هزار و ۲۰۰ تا یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: رضایت مردم از استفاده از این زیرساخت، مهم‌ترین دستاورد اجرای این پروژه است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در توسعه مترو اظهار داشت: تحریم‌ها تأمین برخی تجهیزات را با مشکل مواجه کرده است و بخشی از تجهیزات مورد نیاز باید از خارج کشور وارد شود. همچنین برخی کالا‌های سفارش داده‌شده در فرودگاه پیام با مشکل ترخیص روبه‌رو هستند.

میروکیلی در گفت‌و‌گو رادیویی البرز من سلام خاطرنشان کرد: با وجود این محدودیت‌ها، حرکت قطار‌ها بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی انجام می‌شود و برای کاهش لرزش و انتقال ارتعاش به ساختمان‌های اطراف، سرعت حرکت قطار‌ها در برخی مقاطع کاهش یافته است.

وی در پایان با بیان اینکه استفاده از متروی کرج همچنان رایگان است، گفت: وعده تأمین یک رام قطار برای استان البرز که سال گذشته مطرح شده بود هنوز محقق نشده، اما شهرداری برای خرید دو رام قطار جدید در سال جاری در حال پیگیری و اقدام است.