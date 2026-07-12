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شبکههای مختلف تلویزیونی امروز با پوشش موضوعاتی متنوع از نمایش یک اثر سینمایی متفاوت ایتالیایی گرفته تا بررسی بحران کمبود دارو و شناسایی بزرگراههای پرحادثه پایتخت، مخاطبان خود را همراهی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش امشب با پخش فیلم سینمایی «قهرمان» (Hero)، مخاطبان را به دنیای فوتبال و چالشهای اخلاقی میبرد.
این فیلم ایتالیایی به کارگردانی لئوناردو داگوستینی، داستان کریستین فررو، فوتبالیست بااستعداد، اما یاغی و کمسواد را روایت میکند که با کمک یک معلم درونگرا، مسیر اصلاح خود را طی میکند.
این اثر با بازی استفانو آکورسی و آندره آ کارپنزانو، یکشنبه ۲۱ تیر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از این شبکه پخش میشود.
در حوزه مسائل حیاتی سلامت، برنامه زنده «کشیک سلامت» امشب با تمرکز بر چالشهای تأمین دارو، روی آنتن میرود.
در این برنامه، دکتر حیدر محمدی، رئیس سابق سازمان غذا و دارو، مهمان ویژه خواهد بود تا به بررسی دلایل کمبود دارو در کشور، چالشهای توزیع و راهکارهای خروج از این وضعیت بپردازد.
این برنامه با اجرای مصطفی مصطفوی، ساعت ۲۰:۰۰ از شبکه سلامت پخش می شود.
در بخش مسائل شهری و ایمنی، برنامه «شهر امن» روز دوشنبه ۲۲ تیرماه، به شناسایی نقاط پرخطر جادهای در پایتخت میپردازد.
سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ، در این برنامه ضمن بررسی آمار تصادفات سال ۱۴۰۴ و سه ماهه نخست سال جاری، به معرفی بزرگراههای رکورددار در حوادث جبرانناپذیر می پردازد.
این برنامه با اجرای ابوالفضل اینانلو و تهیهکنندگی مجتبی احمدی، روزهای زوج حوالی ساعت ۶:۲۰ از شبکه تهران پخش میشود.