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مدیر امور آب بروجرد گفت:برق ۱۹ حلقه چاه غیر مجاز کشاورزی در این شهرستان قطع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حمزه حسنوند گفت:در پی تشدید نظارتها بر برداشتهای غیرمجاز آب در بروجرد، با دستور مستقیم قضایی،۱۹ حلقه چاه کشاورزی متخلف از مدار بهرهبرداری خارج شد.
مدیر امور آب شهرستان بروجرد افزود:در این عملیات برق ۱۹ حلقه چاه کشاورزی که بهصورت غیرقانونی نسبت به کشت محصولات آبدوست اقدام کرده بودند، قطع و همه ی ملزومات و تجهیزات این چاهها شامل پمپ و تابلوهای برق جمعآوری شد.
وی گفت:همچنین یک دستگاه بولدوزر در حاشیه ی رودخانه گلرود این شهرستان که بدون مجوز قانونی مشغول آمادهسازی و ذخیره ی مصالح رودخانهای برای برداشت بود، توقیف شد.