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سنگ تمام برای آقای وفادار‌ها

نخستین بار در تاریخ جهان رهبر یک کشور روی دوش مردم کشور دیگر تشییع شد، تشییعی که عراقی‌ها می‌گفتند با رفتنش پدر از دست داده‌اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۱- ۱۷:۴۴
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برچسب ها: رهبر شهید ، مراسم تشییع پیکر
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