افزایش جمعیت و رشد تعداد وسایل نقلیه در سال‌های اخیر، ترافیک را به یکی از مهم‌ترین مشکلات شهر سنندج تبدیل کرده؛ معضلی که علاوه بر نارضایتی شهروندان، پیامد‌هایی همچون آلودگی هوا، اتلاف وقت و افزایش مصرف سوخت را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، افزایش جمعیت و رشد تعداد وسایل نقلیه در سال‌های اخیر، ترافیک را به یکی از مهم‌ترین مشکلات شهر سنندج تبدیل کرده؛ معضلی که علاوه بر نارضایتی شهروندان، پیامد‌هایی همچون آلودگی هوا، اتلاف وقت و افزایش مصرف سوخت را به دنبال داشته است.

افزایش جمعیت و رشد تعداد وسایل نقلیه در سال‌های اخیر، ترافیک را به یکی از مهم‌ترین مشکلات شهر سنندج تبدیل کرده؛ معضلی که علاوه بر نارضایتی شهروندان، پیامد‌هایی همچون آلودگی هوا، اتلاف وقت و افزایش مصرف سوخت را به دنبال داشته است.

افزایش جمعیت و به تبع آن رشد شمار خودرو‌ها در شهر سنندج، طی سال‌های اخیر موجب تشدید ترافیک در معابر شهری شده و این مسئله به یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان تبدیل شده است.

ترافیک سنگین در ساعات اوج تردد، علاوه بر اتلاف وقت شهروندان، موجب افزایش مصرف سوخت، آلودگی هوا و کاهش کیفیت زندگی شهری شده و ضرورت اتخاذ راهکار‌های مؤثر برای مدیریت ترافیک را بیش از پیش نمایان کرده است.

شهروندان سنندجی نیز معتقدند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ساماندهی تردد خودروها، تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و فرهنگ‌سازی در حوزه رانندگی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش بار ترافیکی شهر مؤثر باشد.

در همین راستا، همکارمان ناصری با حضور در میان مردم، دیدگاه‌ها و مطالبات شهروندان درباره وضعیت ترافیک و راهکار‌های برون‌رفت از این معضل را جویا شده است.