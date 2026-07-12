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نمایشگاهی از دست ساخته های تعمیرکاری هنرمند در یک تعمیرگاه اگزوز خودرو در فسا بر پا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،شهردار فسا گفت : با تلاش و همت یکی از هنرمندان فسایی نمایشگاهی از دست ساخته ها و اشیای هنری در یکی از تعمیرگاه های اگزوز خودرو بر پا شده است.
ساداتی افزود : در این تعمیرگاه اگزوز صاحب این کسبوکار، در میانِ مشغلهی روزانهاش، دنیایی از آثار دستساز را با قطعات فرسوده و دورریز خلق کرده است.
او با بیان اینکه این تعمیرکار هنرمند از آنچه دیگران ضایعات مینامند، آثار هنری میسازد افزود : این هنرمند توانسته است با الهام از قدرت ایران در میدان نظامی از ضایعات اگزوز خودروها ، آثار هنری چون پهپاد ، لانچر و تجهیزات نظامی را خلق کند.
شهردار فسا در بازدید از این واحد صنفی ادامه داد : با توجه به نوپردازی و ایده های جالب و جدید این هنرمند تلاش داریم تا از تجربیات وی ، در ساخت المانهای شهری ، با هدف توسعه و حمایت از هنرهای این هنرمند فسایی بیشتر بهره مند شویم.