به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،شهردار فسا گفت : با تلاش و همت یکی از هنرمندان فسایی نمایشگاهی از دست ساخته ها و اشیای هنری در یکی از تعمیرگاه های اگزوز خودرو بر پا شده است.

ساداتی افزود : در این تعمیرگاه اگزوز صاحب این کسب‌وکار، در میانِ مشغله‌ی روزانه‌اش، دنیایی از آثار دست‌ساز را با قطعات فرسوده و دورریز خلق کرده است.

او با بیان اینکه این تعمیرکار هنرمند از آنچه دیگران ضایعات می‌نامند، آثار هنری می‌سازد افزود : این هنرمند توانسته است با الهام از قدرت ایران در میدان نظامی از ضایعات اگزوز خودروها ، آثار هنری چون پهپاد ، لانچر و تجهیزات نظامی را خلق کند.

شهردار فسا در بازدید از این واحد صنفی ادامه داد : با توجه به نوپردازی و ایده های جالب و جدید این هنرمند تلاش داریم تا از تجربیات وی ، در ساخت المان‌های شهری ، با هدف توسعه و حمایت از هنرهای این هنرمند فسایی بیشتر بهره مند شویم.