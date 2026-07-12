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در قالب طرح جهاد آبرسانی ۵۸ روستای استان اصفهان امکان آبرسانی پایدار فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه قرارداد نخست این طرح در شهرستانهای فریدونشهر، سمیرم و نائین با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در حال اجراست و از زمان آغاز اجرای این طرح در سال ۱۴۰۰ تاکنون، بیش از ۲۴۰ کیلومتر خطوط انتقال آب اجرا شده است گفت: ۲۴ باب مخزن ذخیره آب با ظرفیت مجموع ۶ هزار و ۱۰۰ مترمکعب احداث شده و عملیات احداث و تکمیل ۶ ایستگاه پمپاژ نیز با پیشرفت فیزیکی بیش از ۲۵ درصد در حال انجام است.
سید محسن صالح با اشاره به آغاز اجرای قرارداد دوم جهاد آبرسانی در استان افزود: این قرارداد با اعتباری بیش از ۶ هزار میلیارد ریال برای ۲۰۰ روستای هدف تعریف شده و عملیات اجرایی آن در شهرستان فریدن آغاز شده است.
وی گفت: اجرای طرحهای جهاد آبرسانی با همکاری وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، یکی از مهمترین اقدامات برای تأمین آب آشامیدنی پایدار در مناطق روستایی و ارتقای شاخصهای توسعه و رفاه در استان اصفهان به شمار میرود.