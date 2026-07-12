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دوره آموزشی تربیت مدرس علوم تجربی با حضور ۷۰ دبیر از سراسر کشور و با هدف ارتقای کیفیت آموزش، توانمندسازی معلمان و بهبود عملکرد دانشآموزان در آزمونهای ملی و بینالمللی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز یزد، دوره آموزشی تربیت مدرس علوم تجربی با رویکرد کیفیتبخشی به آموزش، با حضور ۷۰ دبیر علوم تجربی از سراسر کشور برگزار شد.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان یزد در این دوره با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد آموزشی گفت: آشنایی با منابع معتبر بینالمللی، ارتقای توانمندی معلمان در طراحی سؤالات، تبادل تجربههای آموزشی و بهبود عملکرد دانشآموزان از مهمترین اهداف برگزاری این دوره است.
مطهریان افزود: این دوره فرصتی برای همافزایی علمی دبیران علوم تجربی و انتقال تجربههای موفق آموزشی به منظور ارتقای کیفیت تدریس در مدارس کشور فراهم کرده است.
حسینی مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش نیز با تأکید بر اینکه ارتقای کیفیت آموزشی از مهمترین اولویتهای این وزارتخانه است، گفت: برای تحقق این هدف، برنامهریزیهای گستردهای صورت گرفته است.
حسینی اظهار کرد: در همین راستا، کیفیتبخشی به سه درس راهبردی ریاضی، علوم و ادبیات فارسی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.
وی افزود: تلاش میکنیم با اجرای این برنامهها، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در آزمونهای بینالمللی، بهویژه در حوزه علوم تجربی، بیش از پیش ارتقا یابد.