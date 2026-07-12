آقای روضه دار ایران ...

رهبر شهید و مجاهد انقلاب اسلامی، عزاداری برای سیدالشهدا (ع) را سرچشمه ایستادگی در برابر ظلم می‌دانستند؛ باوری که سرانجام ایشان را در مسیر مبارزه با استکبار جهانی، به مقام شهادت رساند.