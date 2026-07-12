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آقای روضه دار ایران ...

رهبر شهید و مجاهد انقلاب اسلامی، عزاداری برای سیدالشهدا (ع) را سرچشمه ایستادگی در برابر ظلم می‌دانستند؛ باوری که سرانجام ایشان را در مسیر مبارزه با استکبار جهانی، به مقام شهادت رساند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۱- ۱۸:۰۳
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برچسب ها: روضه امام حسین ، رهبر شهید ، حسینیه امام خمینی(ره)
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