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مدیر تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشینآلات مناطق نفتخیز جنوب از ثبت رکوردهای کمسابقه در تعمیرات اساسی سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امید کیانی گفت: افزایش قابل توجه تعداد پروژههای تعمیراتی، تسریع در اجرای تعمیرات اساسی تأسیسات، افزایش ظرفیت تولید، کاهش گازسوزی و بازگرداندن تجهیزات راهبردی به چرخه بهرهبرداری تاکنون از مهمترین دستاوردهای این دوره بوده است.
به گفته کیانی تعداد پروژههای تعمیر مخازن، پیشگرمکنها، نمکگیرهای برقی و تفکیکگرهای نفت نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری یافته و حجم عملیات در همه این بخشها بهشکل محسوسی افزایش کرده است.
مدیر تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین آلات منابع نفت خیز جنوب تصریح کرد :یکی از مهمترین رکوردهای امسال را افزایش بیش از دو برابری پروژههای تعمیرات اساسی تجهیزات فرایندی است. تعداد پروژههای سالانه این بخش از حدود ۱۸۰ پروژه به نزدیک ۴۰۰ پروژه افزایش یافته است. این پروژهها شامل تعمیرات اساسی مخازن، پیشگرمکنها، نمکگیرهای برقی و تفکیکگرهای نفت است.