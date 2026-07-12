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نخستین فستیوال ورزشی و تفریحی ویژه کودکان و نونهالان با حضور نزدیک به ۵۰۰ کودک و نونهال در مجموعه ورزشی شهید علیزاده دهگلان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نخستین فستیوال ورزشی و تفریحی ویژه کودکان و نونهالان با حضور قریب به ۵۰۰ کودک و نونهال در مجموعه ورزشی شهید علیزاده دهگلان برگزار شد.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان دهگلان در حاشیه این مراسم اظهار کرد: هدف از برگزاری این فستیوال، ایجاد فضایی شاد و مفرح برای کودکان، توسعه ورزش همگانی و آموزش مهارتهای کار گروهی و مشارکت در فعالیتهای جمعی است.
وی افزود: برگزاری چنین برنامههایی نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی، تقویت روحیه همکاری و آشنایی کودکان با فعالیتهای ورزشی و تفریحی دارد.
در پایان این فستیوال، از نفرات برتر در بخشهای مختلف با اهدای جوایز و لوح تقدیر تجلیل شد.