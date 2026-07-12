به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ توزیع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و شهرستان‌های استان مرکزی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با حضور مسئولان استانی و نمایندگان مجلس بررسی و نهایی شد.

استاندار مرکزی در این نشست با تأکید بر تسریع در جذب و تخصیص اعتبارات، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، گفت: برنامه‌های اجرایی سال جاری به‌ویژه در حوزه‌های زیرساختی باید با جدیت دنبال شود.

مهدی زندیه‌وکیلی افزود: تجربه سال گذشته نشان داد تدوین برنامه‌های دقیق، امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند و در حوزه‌هایی مانند عدالت آموزشی و توسعه انرژی‌های پاک، استان به پیشرفت‌های مطلوبی دست یافته است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نیز بر استفاده از منابع متنوع تأمین مالی، بازگشت سهم استان‌ها از مازاد درآمدهای ملی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی برای توسعه استان تأکید کرد.

ابراهیمی گفت: سهم هر شهرستان از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای تعیین شده است، اما با توجه به محدودیت منابع، دستگاه‌های اجرایی باید برای جذب اعتبارات ملی تلاش بیشتری داشته باشند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی نیز خواستار توزیع عادلانه اعتبارات میان شهرستان‌ها، تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و بازنگری در شاخص‌های مناطق کمتر توسعه‌یافته شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی نیز از توزیع حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای بین ۲۰ دستگاه اجرایی خبر داد و گفت: این بخش نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد رشد داشته است.

شفیعی افزود: همچنین ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای بین دستگاه‌های اجرایی و کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها توزیع شد و در مجموع، ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در بخش‌های هزینه‌ای و تملک دارایی استان مرکزی اختصاص یافت.