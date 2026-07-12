به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ میلیون‌ها نفر از مردم ایران در تهران برای تشییع پیکر پاک و مطهر سلاله رسول خدا و رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور داشتند و، اما نکته این بود؛ میزبان و تدارکات این آیین پرعظمت و پر شکوه را همین مردمی بر عهده داشتند که از سراسر در ایران آمده بودند.

با همین منظور گروه جهادی شاهین شهر هم در حسینیه طرشت تهران موکب توزیع غذا برپا کرده بود.

این موکب چهار روز در تهران برپا بود و برای روزانه ده هزار نفر غذا توزیع می‌کرد.

از شاهین شهر در تهران مهمان شده بود تا میزبان زائران شهید راه حسین، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای باشند.