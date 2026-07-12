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رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامهریزی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان یزد: آموزش خانوادههای آسیبدیده از اعتیاد، کودکان کار و خیابان و معتادان بهبودیافته فراتر از اهداف پیشبینیشده محقق شده و از موفقترین بخشهای عملکرد آموزشی استان در بهار سال جاری بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سید محمود هاشمی، در نخستین نشست شورای اداری سال ۱۴۰۵ از تحقق ۶۹ درصدی تعهدات آموزشی استان یزد در سهماهه نخست سال خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۸۳۰ هزار نفرساعت آموزش در مراکز دولتی استان یزد ارائه شده و ۶ هزار و ۹۳۱ نفر از آموزشهای مهارتی بهرهمند شدهاند.
وی با اشاره به عملکرد آموزشی گروههای هدف افزود: آموزش خانوادههای آسیبدیده از اعتیاد، کودکان کار و خیابان و معتادان بهبودیافته فراتر از اهداف پیشبینیشده محقق شده و از موفقترین بخشهای عملکرد آموزشی استان در بهار سال جاری بوده است.
رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامهریزی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان یزد، توسعه مهارتهای نوین و فناوریهای پیشرفته را از دیگر اولویتهای آموزشی استان یزد برشمرد و گفت: در سهماهه نخست سال، بیش از ۱۲ هزار نفرساعت آموزش در حوزه فناوریهای پیشرفته و نوظهور ارائه شده و برنامههای مرتبط با طرحهای اشتغالمحور نیز بهصورت جدی دنبال شده است.
هاشمی همچنین از ارائه بیش از هشت هزار مورد خدمات مشاوره شغلی و آموزشی به متقاضیان خبر داد و افزود: آموزش در صنایع و بنگاههای اقتصادی، توسعه همکاری با بخش غیردولتی و بهرهگیری از ظرفیت آموزشگاههای آزاد نیز در این مدت در دستور کار قرار داشته است.