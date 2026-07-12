به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در ادامه پیگیری تحقق مصوبات دور دوم سفر‌های شهرستانی، با حضور در بخش آفتاب از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و زیرساختی روستا‌های خلازیر و مرتضی‌گرد بازدید کرد.

در جریان این بازدید میدانی، آخرین وضعیت قطعات واقع در بافت فرسوده و اراضی قرارگرفته در مسیر اجرای طرح‌های تعریض و بازگشایی معابر بررسی و راهکار‌های تسریع در تعیین تکلیف آنها ارزیابی شد.

استاندار تهران همچنین روند احداث واحد‌های مسکن روستایی برای ساکنان دارای املاک ناایمن و ناپایدار را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های نوسازی، ارتقای ایمنی سکونتگاه‌ها و رفع موانع پیش‌روی ساکنان تأکید کرد.

بازدید از عرصه پنج‌هزار مترمربعی پیش‌بینی‌شده برای تأمین سرانه‌های عمومی، که تعیین تکلیف آن در کارگروه طرح‌های هادی بنیاد مسکن در دست پیگیری است، از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

معتمدیان در ادامه، آخرین وضعیت پروژه تعریض خیابان شهید پروانه را به‌عنوان یکی از محور‌های مواصلاتی اصلی منطقه بررسی و بر رفع معارضات، رعایت ضوابط حریم و تسریع در تکمیل عملیات اجرایی این محور تأکید کرد.

وی همچنین بر تقویت نظارت دستگاه‌های مسئول، صیانت از حریم و جلوگیری از شکل‌گیری ساخت‌وساز‌های غیرمجاز جدید در بخش آفتاب تأکید کرد.

بررسی ظرفیت اراضی چهار هکتاری با هدف برنامه‌ریزی برای توسعه روستا‌ها و تأمین نیاز‌های عمومی و زیرساختی بخش آفتاب نیز در دستور کار این بازدید قرار داشت

استاندار تهران همچنین از دو قطعه زمین مجاور بافت فرسوده که برای تعریض و بازگشایی معابر پیش‌بینی شده‌اند، بازدید کرد؛ اراضی‌ای که تعیین تکلیف و بهره‌گیری از آنها می‌تواند نقش مؤثری در بهبود دسترسی‌ها و ساماندهی بافت روستایی داشته باشد.

معتمدیان در جمع‌بندی این بازدید، بر هماهنگی دستگاه‌های مسئول، تعیین تکلیف سریع اراضی و رفع موانع حقوقی و اجرایی پروژه‌های روستا‌های خلازیر و مرتضی‌گرد تأکید و دستورات لازم را برای تسریع در تحقق مصوبات صادر کرد.