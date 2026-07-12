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جمعی از وکلای بینالمللی از کشورهای مختلف جهان با هدف بررسی جنایت جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهرستان لامرد سفر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در حاشیه این سفر گفت: حضور وکلای بینالمللی همزمان با مراسم باشکوه تشییع پیکر امام شهید در لامرد انجام شد تا بتوانیم صدای مظلومیت ملت ایران، شهدا و جانبازان را به گوش جهانیان برسانیم.
حسن عبدلیانپور افزود: بیتردید حضور وکلای بین المللی در لامرد میتواند به شفافتر شدن ابعاد جنایت جنگی آمریکا در لامرد و میناب کمک کند و زمینه آگاهی بیشتر افکار عمومی و نهادهای بینالمللی را فراهم سازد.
در ادامه این بازدید، زیاد ابراهیم پانل، استاد حقوق بینالملل، با حضور در ورزشگاه لامرد و بازدید از محل، با ابراز شگفتی نسبت به نوع بمبهای بهکاررفته، این اقدام را جنایت جنگی و مصداق کشتار مردم بیدفاع دانست و از مجامع بینالمللی خواست برای بررسی و اثبات این جنایت همکاری و حمایت لازم را به عمل آورند.
همچنین دکتر ادبوکیک محمد ابوبکر، از وکلای شاخص بینالملل در حوزهی حقوق بشر، بر ضرورت حضور گزارشگران و هیأتهای حقیقتیاب بیطرف در لامرد تأکید کرد و گفت: کشف حقیقت و مستندسازی دقیق وقایع، مستلزم حضور نهادهای مستقل و بیطرف بینالمللی است تا اثبات شود که هدف از این بمبها کشتار مردم بی دفاع بوده است.
در این دیدار جمعی از خانوادههای شهدای لامردی نیز حضور داشتند.
گفتنی است در نهم اسفندماه سال گذشته و با چهار پرتابه آمریکایی صهیونیستی به شهر لامرد ۲۱ نفر شهید و ۱۲۸ نفر نیز مجروح شدند.