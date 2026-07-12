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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد: همراهی و مشارکت مردم در مدیریت مصرف برق، مهمترین عامل حفظ پایداری شبکه در روزهای گرم تابستان است و رعایت راهکارهای ساده مدیریت مصرف از سوی خانوادهها، نقش مؤثری در تأمین برق پایدار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدجواد جلیلی با اشاره به افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق در فصل تابستان اظهار کرد: هر خانواده با اندکی صرفهجویی و مدیریت صحیح مصرف میتواند سهم ارزشمندی در کاهش فشار بر شبکه برق و استمرار خدمترسانی به همه مشترکان داشته باشد.
وی افزود: تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه سانتیگراد، استفاده از دور کند کولرهای آبی، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری، بهرهگیری از روشنایی طبیعی و انتقال استفاده از وسایل پرمصرف به ساعات کمباری، از جمله اقداماتی است که تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف برق دارد.
وی با قدردانی از همکاری و مسئولیتپذیری مردم استان یزد افزود: شهروندان یزدی همواره با فرهنگ صحیح مصرف و همراهی با صنعت برق، نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه ایفا کردهاند و امیدواریم این همکاری ارزشمند در ادامه روزهای گرم تابستان نیز تداوم یابد.
جلیلی تأکید کرد: برق پایدار نتیجه مشارکت همه مردم است و هر اقدام در راستای مدیریت مصرف، علاوه بر کمک به حفظ پایداری شبکه، امکان تأمین برق مطمئن و پایدار برای تمامی مشترکان را فراهم میکند. با همدلی و همراهی مردم، میتوان از روزهای اوج مصرف تابستان با کمترین محدودیت عبور کرد.