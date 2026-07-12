مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد: همراهی و مشارکت مردم در مدیریت مصرف برق، مهم‌ترین عامل حفظ پایداری شبکه در روز‌های گرم تابستان است و رعایت راهکار‌های ساده مدیریت مصرف از سوی خانواده‌ها، نقش مؤثری در تأمین برق پایدار دارد.

همراهی مردم، ضامن پایداری شبکه برق در روز‌های گرم تابستان

همراهی مردم، ضامن پایداری شبکه برق در روز‌های گرم تابستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدجواد جلیلی با اشاره به افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق در فصل تابستان اظهار کرد: هر خانواده با اندکی صرفه‌جویی و مدیریت صحیح مصرف می‌تواند سهم ارزشمندی در کاهش فشار بر شبکه برق و استمرار خدمت‌رسانی به همه مشترکان داشته باشد.

وی افزود: تنظیم دمای کولر‌های گازی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، استفاده از دور کند کولر‌های آبی، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری، بهره‌گیری از روشنایی طبیعی و انتقال استفاده از وسایل پرمصرف به ساعات کم‌باری، از جمله اقداماتی است که تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف برق دارد.

وی با قدردانی از همکاری و مسئولیت‌پذیری مردم استان یزد افزود: شهروندان یزدی همواره با فرهنگ صحیح مصرف و همراهی با صنعت برق، نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه ایفا کرده‌اند و امیدواریم این همکاری ارزشمند در ادامه روز‌های گرم تابستان نیز تداوم یابد.

جلیلی تأکید کرد: برق پایدار نتیجه مشارکت همه مردم است و هر اقدام در راستای مدیریت مصرف، علاوه بر کمک به حفظ پایداری شبکه، امکان تأمین برق مطمئن و پایدار برای تمامی مشترکان را فراهم می‌کند. با همدلی و همراهی مردم، می‌توان از روز‌های اوج مصرف تابستان با کمترین محدودیت عبور کرد.