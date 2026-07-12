نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اردبیل با اشاره به مدیریت شجاعانه کشور در بحران‌های ۳۷ سال گذشته، عزت امروز ایران را مرهون مدیریت آینده‌نگرانه و درایت رهبر شهید دانست و بر تداوم آن مسیر با حفظ وحدت در جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، آیت‌الله سید حسن عاملی روز یکشنبه در مراسم بزرگداشت یاد امام مجاهد شهید در مصلای امام خمینی (ره) اردبیل تشریح کرد: انسان اگر به ویژگی‌های رهبر شهید از هر جنبه نگاه کند، حیرت می‌کند؛ چرا که ویژگی‌های مدیریت، شجاعت، درایت، آینده‌نگری و غیرت او تحصیلی نبود که در مدرسه‌ای یاد گرفته باشد.

وی با بیان اینکه خدای متعال ۲ امام را به ما داد، افزود: تکریمی بزرگتر از این نمی‌شود که مرکزهای حساس تصمیم‌گیری در اختیار انسان‌های بزرگی باشد؛ خداوند متعال در مورد ایران به ما رحم کرد که در سرازیری شدید به دست این ۲ امام ترمز گرفت و بلکه به عالم اسلام رحم کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل اظهار کرد: اوضاع دنیا پس از سال ۱۹۷۹ میلادی به تعبیر آمریکائی ها بهم ریخت و معادلات تغییر کرد، خوشحال بودند که شوروی در حال سقوط است و با از بین رفتن آنها، قدرت به دست غربی‌ها می‌افتد و ذره‌ای احتمال نمی‌دادند که حرکتی دینی وارد میدان شود، هیبت آنها را درهم بشکند و دنیا را ضد آنها جسور کند؛ چنان که یکی از آمریکایی‌ها می‌گوید که جسارت به آمریکا پس از انقلاب ایران آغاز شد.

آیت‌الله عاملی اضافه کرد: با وجود چنین شرارتی خداوند متعال لطف و عنایت نمود و ۲ امام را به ما مرحمت کرد که واجد اسماء حضرت حق و اوصاف حضرت ختمی مرتبت بودند، هیچ یک موضع شخصی نداشتند و در وجودشان غیرت، بصیرت و شجاعت موج می‌زد.

وی عنوان کرد: یکی از صفت‌های تماشایی رهبر دوم انقلاب، مدیریت ایشان بود که باید ساعت‌ها در مورد آن صحبت شود و در دانشگاه‌ها تدریس شود؛ ایشان زمانی به رهبری رسید که هشت سال جنگ را پشت سر گذاشته بودیم و خزانه کشور خالی بود، آن هم در منطقه‌ای پرآشوب که دشمنان، تشنه خون ما بودند و ایشان باید هم دشمنان خارجی و هم دشمنان داخلی را مدیریت می‌کرد.

امام‌جمعه اردبیل با بیان اینکه گاهی دشمنی از داخل شدیدتر از دشمنی از خارج کشور است، تصریح کرد: همین دشمن داخلی بود که ایشان را به نقطه‌ای رساند که بگوید آماده است جان ناقابل و بدن ناقص خود را فدای عزت و حشمت این کشور بکند و ایشان باید اینها را مدیریت می‌کرد.

آیت‌الله عاملی ادامه داد: از یک سو تحریم‌های شدید آغاز شده بود، از سوی دیگر توان هسته‌ای کشور برای دشمن مکشوف شده بود و در هر محفلی ایران را محکوم می‌کرد، آن هم در شرایطی که نهادهای بین‌المللی، امپراتوری رسانه‌ای و اقتصاد دنیا در اختیار و دستان آنها بود.

وی یادآور شد: ایران در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی از نظر اقتصادی در دنیا عددی نبود، از نظر فناوری در دنیا مطرح نبود؛ حتی از نظر صنایع دفاعی با شجاعت ملت و بسیجی‌ها، جرات و جسارت رزمندگان و جانفشانی نیروهای مسلح پس از هشت سال کاری کردیم که قطعنامه‌ای به نام ما صادر شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل اظهار کرد: شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در آن شرایط دوره رهبری خود را آغاز کرد، ذره‌ای هم هوا و هوس نداشت و نمی‌خواست رهبر شود ولی مجلس خبرگان آن وظیفه را بر گردن ایشان نهاد؛ در آن شرایط کار خود را آغاز کرد و در وهله نخست باید بینش آینده‌نگرانه احتمال حمله به ایران را در نظر گرفت، چون می‌دانست اگر ایران رشد کند، به معنای مرگ اسراییل خواهد بود.

آیت‌الله عاملی افزود: ایشان تشخیص داده بود که هر چه ایران رشد کند، احتمال حمله افزایش می‌یابد و باید موضوع را مدیریت می‌کرد و از همین رو کار را در ۲ قلمرو پیش برد؛ یکی اینکه روی تقویت بنیه دفاعی کشور دست گذاشت تا کشور از نظر بنیه دفاعی بدرخشد و به نقطه‌ای برسد که مصونیت ایجاد و امنیت آن تامین شود.

وی عنوان کرد: موجودیت کنونی ایران مرهون ۲ شخصیت می‌باشد که یکی شاه اسماعیل صفوی است؛ چنان که خود رهبر شهید نیز اذعان داشتند که سلسله صفویه ۲ خدمت مهم به ایران کرد، یکی خدمت دینی از نظر گسترش تشیع و قدرت گرفتن موالیان اهل بیت (ع) و دومی یکپارچه کردن کشوری بود که آن زمان به صورت گسسته از هم بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل ادامه داد: دومین شخصیت تاثیرگذار خود رهبر شهید بود که با آینده‌نگری و بر اساس برهان و استدلال بر پیشرفت‌های علمی و ضرورت دستیابی به آخرین مرزهای فناوری دست گذاشت و تاکید کرد که باید در تولید دانش جهانی سهیم شویم و در این زمینه غفلت نکرد.

آیت‌الله عاملی گفت: دشمن کوچکترین ارتعاش‌های علمی را متوجه می‌شد و ایران را رها نمی‌کرد، از همین رو ایشان با مدیریت خود دشمن را در چند نقطه مشغول کرد تا آنها از این مسایل غافل شوند و با این کار فرصت بزرگی برای نخبگان کشور ایجاد نمود تا از نظر موشکی خود را ارتقا دهد.

وی اضافه کرد: رهبر شهید همچنین دشمنان را در بحث صنعت هسته‌ای به خود مشغول کرد و سال‌ها درگیر این بودند که ایران هسته‌ای بشود یا نشود و در پی آن محکومیت پشت محکومیت در سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت را داشتیم اما از سوی دیگر دانشمندان ما کار خود را کردند و زمانی به خود آمدند که کار از کار گذشته بود.

امام‌جمعه اردبیل عنوان کرد: کار به جایی رسید که جان بولتون (مشاور امنیت ملی پیشین رییس جمهور آمریکا در دولت اول ترامپ) می‌گفت که اگر ایران بخواهد مذاکره کند، باید همه موشک‌هایش را تحویل دهد و بارها بحث خلع سلاح را مطرح می‌کردند و در چنین شرایطی اگر ایران به نقطه بقا نمی‌رسید، در جنگ‌های اخیر کشور را درهم می‌کوبیدند.

آیت‌الله عاملی افزود: شرایط کنونی مرهون اقتداری است که رهبر فقید ایجاد کردند و برای این امر هرچه شکر کنیم و بخواهیم حقش را ادا کنیم، بازهم نمی‌توانیم؛ فکر بلند، درایت، صفا و معرفت ایشان موجب این امر شد و سوای جایگاه سیاسی، ایشان جزو عارفان تراز اول کشور بودند و تنها به علت اینکه در برابر دشمن قرار می‌گرفت، کسی اشک چشم ایشان را نمی‌دید اما در خلوت عوالم دیگری با خداوند متعال داشت.

وی بیان کرد: رهبر فقید سال‌ها دشمن را با مساله هسته‌ای مشغول کرد، به موازات آن همه مرکزهای دانش‌بنیان را دور خود جمع کرد، دست روی همه آنهایی گذاشت که از نظر علمی در کشور حرکتی داشتند و با چنین رویکردی با وجود محاصره و تحریم علمی_فناوری، توانستیم به حلقه‌های مفقوده صنعت هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و تولید زیردریایی دست یابیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اصلی‌ترین مشغولیتی که مقام معظم رهبری در این راستا برای دشمن درست کرد، در سوریه و لبنان بود و هرچه در آن کشورها هزینه کردیم، در واقع هزینه‌کردی برای امنیت ایران بود؛ از همین رو برخی داخل به تاسی از دشمن شعار «نه غزه، نه لبنان» سر می‌دادند، چرا که دشمن می‌خواست دست و پای ایران را از آن نقاط کوتاه کند.

آیت‌الله عاملی با اشاره به اینکه در طول تاریخ تنها نادرشاه و رهبر فقید خط امنیتی ایران را ورای مرزها تعریف کردند، گفت: ما سال‌ها در سوریه و عراق با داعشی می‌جنگیدیم که برساخته خود غربی‌ها بود و هدف از ایجاد آن نیز ایران بود؛ چون ایشان باور داشتند که اگر جنگ به داخل کشور کشیده شود، در نهایت ذلیل خواهیم شد.

وی اضافه کرد: شاهد این مدعا هم این است که در نهایت سوریه را تحویل همان داعشی‌ها دادند و آنها هم دو دستی تقدیم اسراییل کردند و آنها هم در همان ابتدا همه مرکزهای نظامی سوریه را بمباران کرد، سپس به جولان جبل الشیخ دست درازی کرد.

امام‌جمعه اردبیل بیان کرد: ترامپ هم با اشاره به کوچک بودن زمین‌های تحت اشتغال اسراییل، تصریح کرد که جولان را به این رژیم اشغالگر تحویل داده است و معنای چنین حرکتی این است که آنها خود را مالک دنیا می‌دانند و هرجا را بخواهند برای خود برمی‌دارند اما تنها کسی که در تاریخ آمریکا آن کشور را تهدید کرد و گفت، کسانی که ظلم به ایران مرتکب شدند را رها نخواهیم کرد، در سخنرانی مقام معظم رهبری پس از جنگ ۱۲ روزه بود.

آیت‌الله عاملی با اشاره به جرات، شجاعت و جسارت رهبر شهید، یادآور شد: باراک اوباما، رییس جمهور پیشین آمریکا در نامه‌ای به ایشان اذعان داشت که مدیریت خاورمیانه بدون ایران ممکن نیست ولی چند ماه با ادعای تقلب در انتخابات سال ۱۳۸۸، کشور را بهم ریختند و او هم حرف خود را پس گرفت.

وی تصریح کرد: سران بسیاری از کشورها به واسطه دریافت نامه‌ای از رییس جمهور آمریکا به آن افتخار می‌کنند اما رهبر انقلاب با روحیه آینده‌نگری و جسارت حتی نامه ترامپ که به واسطه نخست وزیر پیشین ژاپن ارسال شده بود را باز نکرد؛ در حالی که آن زمان نه از جنگ و نه از افتضاح جزیره اپستین خبری نبود، ایشان ترامپ را لایق ندانست؛ ما به چنین اقتداری در مدیریت کشور احتیاج داریم.

امام‌جمعه اردبیل یادآور شد: رهبر شهید چند توصیه داشتند که باید مورد توجه قرار گیرد و اولین آن توخالی بودن تهدیدهای دشمن و نترسیدن در برابر آنها است، چنان که شاهدیم مدام ادعایی را تکرار می‌کنند و سپس از آن عقب‌نشینی می‌کنند و علت آن مقاومت ملت ایران و اقتدار رهبری است.

آیت‌الله عاملی با اشاره به بیانات رهبر فقید مبنی بر زیاده‌خواهی آمریکا و عزم آنها برای بلعیدن ایران، گفت: فلسفه این اقدام‌های آنها مخالفت با فلسفه جمهوری اسلامی است و به هر حیله‌ای دست می‌اندازد، هر قانون بین المللی را زیر پا می‌گذارد تا به هدف خود برسد ولی در مقابل به ایران اعتراض می‌کند که چرا اجازه عبور کشتی‌ها را از تنگه هرمز نمی‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت رفت و آمد کشتی‌ها از تنگه هرمز توسط ایران محمل قانونی دارد، افزود: آنها در پی تسلیم کامل ایران بودند اما گذشت آن زمانی که این کشور تسلیم آنها شود و کشور ما را به چشم ایالت پنجاه و یکم آمریکا ببینند؛ چنان که دشمن هرچه تلاش کرد تا رهبر ما را به رکوع وادار کند، به هیچ وجه کوتاه نیامد و گفت که هزینه مقاومت کمتر از هزینه سازش است.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل، خیانت‌های آمریکا به ویژه در مذاکرات را ناشی از روحیه زیاده‌خواهی و خودبرتربینی آنها دانست و عنوان کرد: رهبر شهید در مقابل این روحیه در دشمن‌شناسی اول بود و به هیچ وجه از اصول تنازل نداشت، در حالی که دشمن ما حتی خدا را قبول ندارد و ما در واقع در برابر الحاد مطلق و شنیع‌ترین دشمن حضرت حق قرار داریم.

آیت‌الله عاملی اضافه کرد: دشمن سال‌های متمادی در سوریه مشغول بود و به واسطه آن تطورات موشکی پیش رفت و پس از سقوط سوریه به فکر حمله به ایران افتادند و علت سقوط حکومت در سوریه هم تحریم‌های موسوم به قیصر و خیانت یک کشور همسایه مسلمان بود و الان هم آن کشور را دو دستی تقدیم اسراییل کرده‌اند.

وی در ادامه به مدیریت جریان‌های سیاسی از سوی رهبر شهید در راستای حفظ انسجام ملی اشاره کرد و گفت: در بین ۲ جنگ تحمیلی، سه جریان سیاسی بیانیه‌هایی صادر کردند که مضمون همه آنها تسلیم شدن به آمریکا بود اما اینکه کشور طوری مدیریت شود که به اصول ضربه نخورد و در عین حال دشمن به طمع نیفتد، کار ساده‌ای نیست و اینکه ایشان از کارآمدی هر دولتی دفاع می‌کرد، از روی حساب و کتاب و آینده‌نگری ایشان بود.

امام‌جمعه اردبیل با اشاره به آشوب‌های سال ۱۴۰۱ در کشور توضیح داد: دشمن در جریان آن وقایع توانست به نحوی افکار عمومی را تسخیر کند ولی رهبر شهید در نهایت تسلط دشمن بر افکار عمومی را تصحیح کرد؛ اینکه در روایت گفته شده است که باید از مسیح دجال به خدا پناه برد، به همین مسایل برمی‌گردد؛ دجل به معنای خوب نشان دادن بدی و بد نشان دادن خوبی است و رهبر شهید با سخنرانی‌های خود آن دجل را پاک کرد.

آیت‌الله عاملی افزود: سخنرانی‌های روشنگرانه ایشان به نحوی بود که می‌توان رهبر شهید را پهلوان مدیریت بحران نام نهاد، چرا که ایشان به نحوی نسبت به باز کردن گره‌های ذهنی اقدام می‌کرد تا آن گره‌ها به فتنه تبدیل نشود؛ از جمله می‌توان به فتنه سال ۱۳۸۸ و ادعای تقلب در انتخابات اشاره داشت.

وی تصریح کرد: شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای با وجود اینکه رهبر انقلاب بود اما ذوب در قانون هم بود و برخلاف آن عمل نمی‌کرد، تا آنجا که گاهی حرفی می‌زد که رییس جمهور گوش نمی‌داد؛ در قانون هم چنین چیزی پیش‌بینی نشده است، ولی ایشان به موجب جایگاه رهبری انقلاب می‌توانستند با قدرت به موضوع ورود کنند اما تنها به خیرخواهی و ارایه مشورت اکتفا می‌نمودند و در مسایل اجرایی دخالت نمی‌کردند.

امام‌جمعه اردبیل فتوای رهبری مبنی بر خودداری از تعرض به بزرگان اهل سنت را مورد اشاره قرار داد و گفت: شیعه انگلیسی برای برهم زدن اتحاد شیعه و سنی نسبت به نگارش کتاب و راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای اقدام کرد اما ایشان با یک فتوا نقشه آنها را نقش بر آب کرد.

آیت‌الله عاملی اضافه کرد: جایگاه رهبر شهید چنان بود که علمای اهل سنت از فلسطین، لبنان، سودان و چند کشور دیگر ایشان را به عنوان رهبر کل جهان اسلام معرفی کردند و اگر شرایط به همان منوال پیش می‌رفت، در نهایت کل امت به ایشان لبیک می‌گفت و این امر موجب وحشت آمریکا و اسراییل شد و از همین رو دست به ترور ایشان زدند.

وی اظهار کرد: شهید خامنه‌ای هر سال را با عنوان اقتصادی نام‌گذاری می‌کرد و درایت ایشان در این زمینه چنان بود که در حال حاضر کارخانه‌های مستقر در استان اردبیل چهار برابر مجموع کارخانه‌های آذربایجان شده و هیچ‌کس به ایران تا کنون چنین خدمتی نکرده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: آمریکا با یک هزار و ۵۰۰ اندیشکده، پنتاگون، متخصصان جنگ روانی، اسراییل و اروپایی‌ها آنقدر از ایشان کینه داشتند که تحریم‌ها را تنها با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ساماندهی کرده بودند اما ایشان در مرتبه‌ای بالاتر از ایمان، معتقد به وعده‌های حق الهی بود و در این مسیر اطمینان قلبی داشت.

آیت‌الله عاملی گفت: پیش از آغاز جنگ دور و اطراف کشور پر از سلاح‌های آمریکایی شده بود و هزاران سرباز به منطقه گسیل داشته بودند و در چنین شرایطی رهبر هر کشوری خودش را گم می‌کرد؛ در جریان جنگ ۱۲ روزه هم همه فرماندهان ارشدی که به مثابه عصای دست ایشان بودند را شهید کردند اما ایشان با وجود اینها یک سخنرانی داشتند که سند عزت ایشان بود.

وی اضافه کرد: بالاترین هزینه برای عزت را در طول تاریخ حضرت سید الشهدا (ع) پرداخت و ایشان به واسطه توحید و توکل، همان مسیر را طی نموده و عنوان کردند که کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نخواهد کرد و ما عزت و شرف خود را به هیچ‌کس نخواهیم فروخت.

امام‌جمعه اردبیل بیان کرد: اگر رهبر شهید الان زنده بود و برای ما سخنرانی می‌کرد، به طور قطع می‌گفت که نترسید آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و پس از همه خط و نشان کشیدن آنها دوباره می‌آید و التماس می‌کند.

آیت‌الله عاملی با تاکید بر حفظ وحدت و خودداری از ایجاد دوقطبی در جامعه افزود: چه در مسیر مذاکره، چه برای جنگ و انتقام باید از رهبری انقلاب پیروی کنیم؛ البته در کشور آزادی وجود دارد و می‌توانیم حرف خود را بزنیم اما باید از ایجاد انشقاق خودداری نماییم.

وی اظهار کرد: آمریکا بیانیه داده بود که اگر ایران تا شنبه بیانیه‌ای مبنی بر آزاد بودن رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز صادر نکند، حمله می‌کنیم اما نیروهای مسلح ما به‌جای صدور بیانیه به تاسی از راه رهبر شهید به آنها پس‌گردنی زدند، در حالی که هر کشوری جز ایران بود، خود را گم می‌کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل با اشاره به هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکا در چند کشور منطقه از سوی نیروهای مسلح، عنوان کرد: این اقدام نشان داد که دست ایران باز است، ترسی از دشمن نداریم و دیگر زمان تهدید گذشته است و انتقام خون رهبر شهید را هم در زمان مقتضی خواهیم گرفت.

آیت‌الله عاملی با اشاره به اینکه این دنیا دار مکافات است، گفت: امروز خداوند در حالی یکی از سناتورهای کینه‌توز، ناپاک و خبیث آمریکایی را به جهنم فرستاد که او و نتانیاهو بیشترین تاثیر را در تحریک ترامپ برای حمله به ایران داشتند؛ هزینه زیادی همچون سرداران شهید سلیمانی، سلامی، تنگسیری و موسوی در این مسیر دادیم و تا آخر رهایشان نخواهیم کرد اما تحقق آن در گرو حفظ وحدت و انسجام است.