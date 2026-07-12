فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه از بازگشت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال وجه کلاهبرداری اینترنتی به حساب شاکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ محمدتوکل بیان کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی‌اش، کارشناسان پلیس فتا به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: کارشناسان پلیس با اقدامات فنی و تخصصی، مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال وجه کلاهبرداری شده را مسدود کردند و به حساب شاکی بازگرداندند.

فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه گفت: متهم شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد.