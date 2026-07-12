جمع آوری ۶٢ فقره انشعاب غیر مجاز آب در نیشـابـور
۶٢ فقره انشعاب غیر مجاز آب در نیشـابـور شناسایی و جمع آوری شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسانرضوی
، رئیس شرکت آب و فاضلاب شهرستان نیشابور اظهار داشت: تیم های گشت آب این شرکت با رصد شبکه توزیع، موفق به شناسایی و قطع ۶۲ انشعاب غیرمجاز از ابتدای سال جاری تاکنون شده اند.
محمدامین صارمی افزود: بهره برداری غیرمجاز از شبکه آب، ضمن تخلف قانونی، آسیب های جدی زیرساختی و بهداشتی به همراه دارد.
وی ادامه داد: اتصال های غیراصولی نه تنها موجب اختلال در توازن هیدرولیکی شبکه و کاهش فشار برای مشترکان مجاز می شود، بلکه بسترساز بروز آلودگی های احتمالی و بازگشت جریان معکوس به شبکه اصلی می شود و مستقیم سلامت عمومی را تهدید می کند.
صارمی گفت: بخش عمده انشعاب های کشف شده مربوط به واحدهای مسکونی و صنعتی و آبیاری فضای سبز است که از تعداد انشعاب غیرمجاز ١۰ درصد تبدیل به انشعاب مجاز می شود.
وی خاطرنشان کرد: سامانه ۱۲۲ به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارش های مردمی در خصوص انشعابات غیرمجاز است تا فرآیند شناسایی و برخورد با متخلفان با سرعت بیشتری صورت گیرد.