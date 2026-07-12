مسئول واحد سلامت روان مرکز بهداشت دزفول گفت: ویپ و سیگار الکترونیکی محصولات بی‌خطری نیستند و آگاهی از خطرات از آن نخستین گام در پیشگیری از مصرف دخانیات است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پریسا صحتی اظهار داشت: برخلاف تبلیغات و باور‌های نادرست، ویپ و سیگار الکترونیکی محصولات بی‌خطری نیستند و بسیاری از آنها نیکوتین دارند و می‌توانند بر مغز در حال رشد نوجوانان تاثیر بگذارند و احتمال وابستگی و گرایش به سایر مواد دخانی و اعتیادآور را افزایش دهند.

وی بیان کرد: طعم‌های متنوع، بسته‌بندی‌های جذاب و تبلیغات گسترده موجب شده است برخی جوانان و نوجوانان، ویپ را محصولی کم‌خطر یا جایگزینی مناسب برای سیگار بدانند در حالی که آگاهی از واقعیت‌های علمی و اصلاح این باور‌های نادرست، نخستین گام در پیشگیری از مصرف دخانیات است.

صحتی با تاکید بر نقش کلیدی خانواده‌ها در پیشگیری از رفتار‌های پرخطر، افزود: والدین باید با ایجاد فضایی امن و صمیمی، بدون سرزنش یا قضاوت، درباره پیامد‌های مصرف ویپ با فرزندان خود گفت‌و‌گو کنند.

مسئول واحد سلامت روان مرکز بهداشت دزفول تصریح کرد: زمانی که نوجوانان احساس کنند نگرانی‌ها و پرسش‌هایشان شنیده می‌شود، آمادگی بیشتری برای پذیرش اطلاعات درست و انتخاب رفتار‌های سالم خواهند داشت.

وی با اشاره به افزایش نگرانی‌ها درباره مصرف ویپ و سیگار الکترونیکی در میان جوانان و نوجوانان، ادامه داد: تقویت مهارت نه گفتن، افزایش اعتماد به نفس، تشویق نوجوانان به فعالیت‌های سالم، نظارت آگاهانه بر روابط اجتماعی و الگوسازی مناسب از سوی والدین از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند احتمال گرایش به مصرف دخانیات را کاهش دهد.

صحتی تاکید کرد: پیشگیری از اعتیاد از خانواده آغاز می‌شود و هر گفت‌وگوی آگاهانه میان والدین و فرزندان، گامی موثر در حفظ سلامت جسمی، روانی و اجتماعی نوجوانان و ساختن آینده‌ای سالم‌تر برای جامعه خواهد بود.