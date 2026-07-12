استاندار گیلان، گفت: اجرای دقیق برنامه‌های مدیریت مصرف، تقویت ذخایر سوخت نیروگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌های انرژی، سه محور اصلی حفظ پایداری شبکه برق است و برنامه خاموشی‌ها باید دقیق اعمال شود.

خاموشی‌ها باید دقیق، منظم و قابل پیش بینی باشد

خاموشی‌ها باید دقیق، منظم و قابل پیش بینی باشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در جلسه مدیریت مصرف انرژی گیلان که در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، گفت: عبور موفق از اوج مصرف تابستان به مدیریت مصرف، تقویت ذخایر سوخت نیروگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌های انرژی با همکاری همه دستگاه‌ها نیاز دارد.

مدیریت مصرف؛ راهکار حفظ تولید و پایداری شبکه

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه صنعت برق کشور در مدیریت شبکه، افزود: با وجود محدودیت‌هایی از جمله خروج بخشی از ظرفیت تولید برق از مدار، اقدامات انجام‌شده موجب بهبود وضعیت تأمین برق در مقایسه با سال گذشته شده و افزایش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، شرایط پایدارتری را برای شبکه سراسری فراهم کرده است.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای صنایع بزرگ و واحد‌های انرژی‌بر، گفت: زمان‌بندی تعمیرات و فعالیت صنایع باید به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن کاهش فشار بر شبکه برق، روند تولید و اشتغال نیز بدون وقفه ادامه یابد.

هادی حق‌شناس با بیان اینکه تصمیمات حوزه انرژی نباید به تعطیلی واحد‌های تولیدی منجر شود، افزود: مدیریت مصرف زمانی موفق خواهد بود که هم پایداری شبکه حفظ شود و هم تولید و اشتغال آسیب نبیند.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی گیلان و تأثیر رطوبت بالا بر افزایش دمای محسوس، بر ضرورت لحاظ کردن این ویژگی در برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد.

استاندار گیلان همچنین توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی سوخت، تکمیل ظرفیت مخازن و تقویت تأسیسات نفتی را از اولویت‌های مهم استان دانست و افزود: سرمایه‌گذاری برای ساخت مخازن جدید و توسعه اسکله‌های نفتی، نقش مهمی در تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها و افزایش تاب‌آوری استان در شرایط بحرانی خواهد داشت.

هادی حق شناس افزود: دستگاه‌های مسئول باید با تکمیل ذخایر سوخت نیروگاه‌ها و آماده‌سازی کامل مخازن، زمینه پایداری شبکه انرژی استان و کشور را فراهم کنند.

نظم در اجرای خاموشی‌ها، مطالبه مردم

وی در پایان، با تأکید بر ضرورت اطلاع رسانی دقیق در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق، گفت: در صورت اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، قطعی و وصل برق باید دقیقاً مطابق جدول زمان‌بندی اعلام شده انجام شود و از هرگونه تغییر بدون اطلاع قبلی جلوگیری شود، زیرا بی‌نظمی در اجرای برنامه‌ها علاوه بر تحمیل خسارت به مردم و واحد‌های تولیدی، موجب کاهش اعتماد عمومی خواهد شد.