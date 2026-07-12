به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ بیست و یکم تیر ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.



مهمترین عناوین مهم و پربازدید امروز رسانه‌های آمریکا:

نیویورک‌تایمز

سناتور لیندسی گراهام، جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی در سن ۷۱ سالگی درگذشت.

دفتر او اعلام کرد گراهام عصر شنبه بر اثر یک بیماری "کوتاه و ناگهانی" مرد. در بیش از دو دهه در سنا، او به طور مداوم برای استفاده از قدرت نظامی ایالات متحده در خارج از کشور فشار آورد.

ایران پس از حملات شدید آمریکا در شب گذشته، کشور‌های خلیج فارس را هدف قرار داد.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که پس از حمله تهران به یک کشتی در تنگه هرمز، حدود ۱۴۰ هدف را در ایران در طول شب مورد اصابت قرار داده است. ارتش ایران اعلام کرد که با شلیک به اهداف آمریکایی در اردن، عمان و قطر به این اقدام پاسخ داده است.

واشنگتن‌پست

بازماندگان حمله ایران که منجر به کشته شدن ۶ سرباز آمریکایی شد می‌گویند ژنرال‌ها هشدار‌ها را نادیده گرفتند

حمله پهپادی به بندر شعیبه در کویت در روز دوم جنگ رخ داد. کسانی که آنجا بودند می‌گویند نگرانند که هیچ‌کس پاسخگو نباشد.

ایران پس از سنگین‌ترین حملات آمریکا در ماه‌های اخیر، حملاتی را علیه کشور‌های خلیج فارس آغاز کرد.

تهران پس از آنکه واشنگتن در واکنش به از کار انداختن یک کشتی کانتینری توسط ایران و ادعای بسته شدن مجدد تنگه هرمز، به اهدافی حمله کرد، موشک‌ها و پهپاد‌هایی را به سمت پایگاه‌های آمریکایی شلیک کرد.

لیندسی گراهام، سناتور کهنه‌کار ایالت کارولینای جنوبی، در سن ۷۱ سالگی مرد.

گراهام، متحد وفادار ترامپ و از چهره‌های کلیدی سیاست خارجی حزب جمهوری‌خواه، امسال برای انتخاب مجدد نامزد شده بود. دفتر او اعلام کرد که او بر اثر «یک بیماری کوتاه و ناگهانی» مرد.

رویترز

آمریکا به ایران حمله کرد، تهران به کشور‌های خلیج فارس حمله کرد، می‌گوید تنگه هرمز بسته شده است.

این تشدید تنش‌ها پس از چندین حمله به کشتی‌های تجاری در این منطقه رخ داد.

لیندسی گراهام، سناتور برجسته جمهوری‌خواه، در سن ۷۱ سالگی مرد.

او در اوایل دوران کاری خود، پیش از آنکه به یکی از وفادارترین متحدان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در کنگره تبدیل شود، از منتقدان سرسخت او بود.

آسوشیتدپرس

آمریکا به دلیل مورد هدف قرار گرفتن کشتی در تنگه هرمز به ایران حمله کرد؛ تهران با حمله به کشور‌های عربی پاسخ داد.

آمریکا به دلیل حمله ایران به کشتی در تنگه هرمز به ایران حمله کرده است. ایران با حملاتی به چندین کشور در خاورمیانه از جمله بحرین، کویت، قطر، عمان و اردن پاسخ داد.

ترامپ پیشنهاد حمله به ایران در صورت ترورش را مطرح می‌کند. اما ونس این تصمیم را خواهد گرفت.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید به ارتش آمریکا دستور داده است که در صورت ترور، ایران را نابود کنند.

مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان

مهمترین عناوین اصلی روزنامه‌های انگلیس

ساندی تایمز:

انتقال قدرت به اندی برنهام با تمرکز بر چالش‌های دولت جدید

آبزرور:

خبر اصلی خود را به تحقیقاتی درباره بانوی اول سابق سوریه اختصاص داده است؛ این روزنامه ادعا می‌کند دولت بریتانیا هیچ اقدامی برای کشاندن اسما اسد (که شهروند بریتانیا نیز است) به پای میز محاکمه به خاطر تخلفات احتمالی، انجام نداده است.

ریچل ریوز وزیر خزانه داری انگلیس از دشواری‌های پیش روی نخست وزیر آینده و لزوم آمادگی برای «شوک‌ها و چالش‌ها» خبر داد.

ساندی تلگراف:

پلیس در جستجوی راننده‌ای است که گزارش شده در ساعات پیش از مرگ آن ویدکومب نماینده سابق مجلس و سخنگوی اسبق حزب اصلاحات، «رفتار مشکوکی» در نزدیکی خانه او داشته است.

دولت آینده با چالش‌های سیاسی و اقتصادی متعدد روبروست.

میل آن ساندی:

در پی قتل آن ویدکومب، سیاستمداران ارشد حزب «اصلاحات بریتانیا» تحت حفاظت شبانه‌روزی قرار گرفته‌اند.

واکنش‌ها به تحولات اخیر خاندان سلطنتی