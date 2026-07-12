به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مراسم تشییع پیکر این شهید والامقام فردا دوشنبه ۲۲ تیرماه از ساعت ۸ صبح از درب منزل شهید (واقع در خیابان منتظری شمالی، انتهای کوی فرهنگ) برگزار می‌شود.

نماز بر پیکر مطهر شهید و خاکسپاری هم از ساعت ۹ صبح در جنت‌الشهدا نجف‌آباد، در جوار مزار مطهر شهدا و یاران شهیدش خواهد بود.

مراسم بزرگداشت این شهید والامقام روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در مسجد جامع نجف‌آباد برگزار می‌شود.

شهید مجید عنایتی با عضویت بسیجی متولد ۱۳۴۳ در تاریخ ۱۳۶۱/۰۲/۱۲ در عملیات بیت‌المقدس در منطقه خرمشهر در اثر ترکش از نواحی سر و صورت، چشم، دست چپ، پای چپ، سینه مجروح شده بود.

مسعود نیک‌بخت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان در پیامی ضمن ابراز همدردی با خانواده جانباز معزز حاج مجید عنایتی، شهادت این جانباز سرافراز را تبریک و تسلیت گفت.