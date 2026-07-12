تأکید بر بهرهگیری از ظرفیتهای ملی برای کاهش آلودگی هوای اراک
دومین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک با محوریت بررسی راهکارهای بهبود کیفیت هوا، کاهش آلایندههای ناشی از نیروگاه شازند و پیگیری مصوبات پیشین برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
در دومین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک، بر استفاده از ظرفیتهای ملی و استانی برای کاهش آلایندهها و بهبود کیفیت هوای این کلانشهر تأکید شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در حاشیه این نشست به خبرگزاری صداوسیما گفت: از ابتدای سال تا ۲۱ تیرماه، ۱۹ روز ناسالم در اراک به ثبت رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دو روز افزایش داشته است.
امیر انصاری افزود: ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون و دیاکسید گوگرد، مهمترین عوامل آلودگی هوای اراک هستند و مقرر شد در نشستی با حضور استاندار، راهکارهای استفاده از ظرفیتهای ملی برای ارتقای کیفیت سوخت نیروگاه حرارتی شازند و کاهش انتشار آلایندهها بررسی شود.
وی همچنین گفت: در این جلسه، روند اجرای مصوبات پیشین کارگروه از جمله حفظ و احیای باغات سنجان و کرهرود و نیز خرید و نصب ایستگاههای جدید پایش کیفیت هوای اراک مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس مرکز پایش کیفیت هوای اراک نیز بر ضرورت توسعه شبکه پایش و تقویت اقدامات پیشگیرانه برای کنترل آلایندههای هوا تأکید کرد.