دومین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک با محوریت بررسی راهکارهای بهبود کیفیت هوا، کاهش آلاینده‌های ناشی از نیروگاه شازند و پیگیری مصوبات پیشین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در دومین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک، بر استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی برای کاهش آلاینده‌ها و بهبود کیفیت هوای این کلان‌شهر تأکید شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در حاشیه این نشست به خبرگزاری صداوسیما گفت: از ابتدای سال تا ۲۱ تیرماه، ۱۹ روز ناسالم در اراک به ثبت رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دو روز افزایش داشته است.

امیر انصاری افزود: ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون و دی‌اکسید گوگرد، مهم‌ترین عوامل آلودگی هوای اراک هستند و مقرر شد در نشستی با حضور استاندار، راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های ملی برای ارتقای کیفیت سوخت نیروگاه حرارتی شازند و کاهش انتشار آلاینده‌ها بررسی شود.

وی همچنین گفت: در این جلسه، روند اجرای مصوبات پیشین کارگروه از جمله حفظ و احیای باغات سنجان و کرهرود و نیز خرید و نصب ایستگاه‌های جدید پایش کیفیت هوای اراک مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس مرکز پایش کیفیت هوای اراک نیز بر ضرورت توسعه شبکه پایش و تقویت اقدامات پیشگیرانه برای کنترل آلاینده‌های هوا تأکید کرد.