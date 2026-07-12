به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسان‌رضوی، رئیس بهزیستی نیشابور در نشست خبری به مناسبت هفته بهزیستی گفت: نیشابور در سه سال متوالی رتبه اول استان خراسان رضوی در جذب فطریه را به خود اختصاص داده است.

ناهید بیضایی افزود: تیم سیار اورژانس اجتماعی نیشابور در سال گذشته یک هزار و ۸۳ ماموریت و تیم مداخله در بحران یک هزار و ۷۵ مأموریت داشته است.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال تیم سایر اورژانس اجتماعی نیشابور نیز ۴۲۵ مأموریت و تیم سیار ۳۷۹ ماموریت تیم مداخله در بحران انجام داده‌اند.

بیضایی گفت: بیشترین موضوعاتی که اورژانس اجتماعی ورود کرده به ترتیب فراوانی شامل خودکشی، خشونت‌های خانگی، کودک آزاری و همسرآزاری بوده است.

وی از ۵۰ میلیارد ریال کمک نقدی و غیر نقدی رسول خادم به بهزیستی نیشابور قدردانی و بیان کرد: این خیر همچنین در ساخت و مرمت هشت منزل مددجویان، درمان بیماران و تهیه ۲۰۰ پک لوازم التحریر یاریگر مددجویان زیر پوشش بهزیستی نیشابور بوده است.

۲۵ تیرماه روز بهزیستی و تامین اجتماعی در کشور نامگذاری شده است.