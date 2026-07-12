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با توجه به استقبال مخاطبان از این طرح قرار، بسته دوم فیلمهای کوتاه به زودی در سینماهای منتخب سراسر کشور روی پرده میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین بسته اکران فیلمهای کوتاه «قرار» که با نمایش فیلمهای کوتاه «تخطی»، «هایکپی» و «سرود کُلنل» به مدت بیش از یک ماه در سینماهای منتخب کشور اکران شد، پس از استقبال مخاطبان و ثبت تجربهای موفق در نمایش عمومی فیلمهای کوتاه، پایان هفته جاری به کار خود پایان میدهد.
بر این اساس بسته دوم این طرح با شعار «چند فیلم با یک بلیت» آماده اکران شده و مجموعهای از فیلمهای کوتاه منتخب را در قالب یک سانس نمایش و در اختیار علاقهمندان سینمای کوتاه قرار خواهد داد.
جزئیات مربوط به فیلمهای حاضر در بسته دوم، سینماهای میزبان و زمان آغاز اکران این بسته، بهزودی از سوی انجمن سینمای جوانان ایران اعلام میشود.
طرح «قرار» به همت انجمن سینمای جوانان ایران و پخش توسط موسسه سینمایی «بهمن سبز» با هدف تقویت چرخه اکران فیلم کوتاه، حمایت از نمایش مستقل این آثار و ایجاد فرصت بیشتر برای دیدهشدن تولیدات فیلمسازان فیلم کوتاه اجرا میشود. این طرح، گامی در جهت توسعه مخاطبان سینمای کوتاه و تقویت جایگاه این گونه سینمایی در کشور به شمار میرود.