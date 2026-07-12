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مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از مهار آتشسوزی در بخشی از نهالستان ۷۵۰ هکتاری نوینچوب واقع در جاده خرمشهر باتلاش ۵ ساعته آتش نشانان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بابک ربیعی اظهار داشت: ساعت ۱۱ و ۷ ظهر امروز، یکشنبه ۲۱ تیرماه، گزارش وقوع آتشسوزی در نهالستان نوینچوب واقع در جاده خرمشهر، بعد از پل ملاشیه، از طریق سامانه ۱۲۵ به ستاد فرماندهی عملیات سازمان آتشنشانی اهواز اعلام شد.
وی افزود: با دریافت این گزارش، بلافاصله تیمهای عملیاتی به همراه تجهیزات مورد نیاز به محل حادثه اعزام شدند و نیروهای آتشنشانی در کوتاهترین زمان ممکن در محل حضور یافته و عملیات اطفاء حریق، کنترل شعلهها، جلوگیری از گسترش آتش به بخشهای دیگر مجموعه و حفاظت از عرصههای مجاور را آغاز کردند.
ربیعی ادامه داد: در این عملیات، ۱۴ دستگاه خودروی اطفای حریق، یک دستگاه خودروی پیشرو، ۳ دستگاه تانکر آبرسان و ۴۰ نیروی عملیاتی در قالب چندین تیم تخصصی حضور داشتند و با توجه به شرایط دشوار محیطی، وسعت منطقه، گرمای شدید هوا و پوشش گیاهی موجود، عملیات مهار حریق با تلاش مستمر و هماهنگی کامل نیروهای امدادی انجام شد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی اهواز با اشاره به اینکه حدود ۲۵ هکتار از نهالستان ۷۵۰ هکتاری نوینچوب تحت تأثیر این آتشسوزی قرار گرفت، تصریح کرد: آتشنشانان با حضور مؤثر در محل و اجرای عملیات هدفمند، موفق شدند از گسترش حریق جلوگیری کرده و آتش را به طور کامل مهار کنند.
وی میگوید: پس از مهار حریق، نیروهای عملیاتی نسبت به انجام عملیات لکهگیری، پایش منطقه و اطمینان از خاموش شدن کامل کانونهای احتمالی آتش اقدام کردند تا از بروز دوباره حریق جلوگیری شود.
ربیعی با قدردانی از تلاش آتشنشانان حاضر در این عملیات، تأکید کرد: حفظ ایمنی شهروندان، صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از گسترش حوادث از مهمترین اولویتهای سازمان آتشنشانی است و نیروهای عملیاتی با آمادگی کامل در مواجهه با چنین حوادثی حضور مییابند.
وی بیان داشت: علت وقوع این آتشسوزی و میزان خسارات احتمالی پس از انجام بررسیهای کارشناسی و ارزیابیهای تخصصی، از طریق اداره ارتباطات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز اطلاعرسانی خواهد شد.