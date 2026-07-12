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استاندار خوزستان با تأکید بر پیشگیریمحوری در مقابله با اعتیاد، خواستار تدوین طرحی عملیاتی و زمانبندیشده برای کاهش آسیبهای ناشی از مواد مخدر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ استاندار خوزستان در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، بر ضرورت تغییر رویکرد از درمانمحوری به پیشگیریمحوری در مقابله با اعتیاد تأکید کرد.
سید محمدرضا موالیزاده گفت: برای پیشگیری مؤثر از اعتیاد باید کارگروهی تخصصی با مشارکت دستگاههای فرهنگی، آموزشی، رسانهها و انجمن اولیا و مربیان تشکیل و طرحی عملیاتی و زمانبندیشده تدوین شود.
وی با بیان اینکه درمان اعتیاد دشوار و احتمال بازگشت به مصرف بالاست، افزود: باید از تجربههای موفق دیگر استانها و کشورها بهره گرفت و ۸۰ درصد ظرفیتها را به پیشگیری و ۲۰ درصد را به درمان اختصاص داد.
استاندار خوزستان کاهش سن اعتیاد را زنگ خطری جدی دانست و بر نقش خانواده، آموزش و پرورش، رسانهها، مساجد و توسعه فضاهای ورزشی و فرهنگی در آگاهسازی و پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر تأکید کرد.
موالیزاده همچنین خواستار برخورد قاطع با کشت و تولید مواد مخدر و افزایش هماهنگی دستگاههای مسئول برای مهار این آسیب اجتماعی شد.