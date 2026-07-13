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در روزهای گرم تابستان که درجه حرارت هوا در حال افزایش است یکی از شایعترین بیماریها گرمازدگی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ افراد با قرار گرفتن در گرما یا تابش مستقیم نور آفتاب و تعریق زیاد با کمبود آب مواجه میشوند و در پی آن علائمی، چون حالت تهوع، غش، تپش قلب، سردرد و سرگیجه و قرمزی و خشکی پوست را تجربه می کنند باید بدانند این علائم گرمازدگی است و در صورت عدم رسیدگی ممکن است عوارض خطرناکی، چون مشکلات تنفسی، سکته قلبی و نارساییهای متعددی برای فرد اتفاق بیوفتد در مواردی حتی این علائم به مرگ منجر میشود. در صورت تشدید علائم و هوشیاری پایین فرد باید با تماس با اورژانس فرد گرمازده به درمانگاه و بیمارستان برای مداخلات پزشکی منتقل شود.
پیشگیری از گرمازدگی با رعایت ساعت رفت و آمد همراه داشتن آب خوردن یا شربتهای ملایم خاکشیر و عبور از مسیرهای سایه دار میسر است، اما در صورت بروز علائم میتوان با مصرف آب شست و شو بدن قرار گرفتن در محل خنک و آبرسانی به بدن دمای بدن را کاهش داد. گروهای حساس کودکان و زنان باردار و بیماران دیابتی و قلبی عروقی سعی کنند در این روزها از ساعت ۱۱ تا ۱۶ در فضاهای آزاد تردد نکنند.