به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ افراد با قرار گرفتن در گرما یا تابش مستقیم نور آفتاب و تعریق زیاد با کمبود آب مواجه می‌شوند و در پی آن علائمی، چون حالت تهوع، غش، تپش قلب، سردرد و سرگیجه و قرمزی و خشکی پوست را تجربه می کنند باید بدانند این علائم گرمازدگی است و در صورت عدم رسیدگی ممکن است عوارض خطرناکی، چون مشکلات تنفسی، سکته قلبی و نارسایی‌های متعددی برای فرد اتفاق بیوفتد در مواردی حتی این علائم به مرگ منجر می‌شود. در صورت تشدید علائم و هوشیاری پایین فرد باید با تماس با اورژانس فرد گرمازده به درمانگاه و بیمارستان برای مداخلات پزشکی منتقل شود.

پیشگیری از گرمازدگی با رعایت ساعت رفت و آمد همراه داشتن آب خوردن یا شربت‌های ملایم خاکشیر و عبور از مسیر‌های سایه دار میسر است، اما در صورت بروز علائم میتوان با مصرف آب شست و شو بدن قرار گرفتن در محل خنک و آبرسانی به بدن دمای بدن را کاهش داد. گرو‌های حساس کودکان و زنان باردار و بیماران دیابتی و قلبی عروقی سعی کنند در این روز‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۶ در فضا‌های آزاد تردد نکنند.