نهصد و پنجاه و هفتمین شب از شب‌های بخارا به مستند «آزادراه» ساختهٔ محسن خان‌جهانی اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این نشست در ساعت پنج بعدازظهر چهارشنبه بیست و چهارم تیرماه ۱۴۰۵ با حضور کارگردان و با سخنرانی مانیا شفاهی و علی دهباشی در دانشکدهٔ جغرافیا برگزار می‌شود.

مستند «آزادراه» دربارهٔ روند ساخت آزادراهی در ایران است، آزادراهی که قریب به ۲۰ سال است که در حال ساخته شدن است. این مستند به روند طولانی‌مدت ساخت آزادراه تهران‏‌ـ شمال، چرایی آن و وعده‌‏های مسئولان که تاکنون عملی نشده، پرداخته است. محسن خان‌جهانی معتقد است ثبت سرنوشت این آزادراه با ساخت این فیلم به پایان نرسیده و پروندهٔ این اثر تا پایان ساخت این جاده همچنان باز است.

دانشکدهٔ جغرافیا در خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، نبش کوچۀ زرین‌کوب، ساختمان شمارۀ یک، طبقۀ سوم واقع است.