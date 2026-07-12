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رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست مشترک با رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، با اشاره به اینکه دوره دوم تحول و تعالی قوه قضائیه دوران هوشمندسازی و الکترونیکی شدن کامل فرآیندهای ثبتی است، از تشکیل کارگروه تخصصی «تحول و هوشمندسازی ثبتی» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در زمینه تحقق اهداف کلان سند تحول قضائی و با هدف همافزایی، توسعه و تعمیق همکاریهای علمی، پژوهشی و آموزشی، نشست مشترکی میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با سیدعلی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در محل این سازمان به گفتوگو درباره هوشمندسازی و الکترونیکی شدن کامل فرایندهای ثبتی با رویکرد حلمسئله و بهرهگیری از ظرفیتهای نخبگانی طرفین در دوران دوم تحول قوه پرداخت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دوره دوم تحول و تعالی قوه قضائیه را در سازمان ثبت، دوران هوشمند سازی و الکترونیکی شدن کامل فرآیندها با هدف شفاف سازی و کاهش فساد و افزایش رضایتمندی مراجعین نام برد.
بابایی بر ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی «تحول و هوشمندسازی ثبتی» با هدف عملیاتیسازی اهداف پژوهشی و ارتقای نظام ثبتی کشور، تعاملات علمی و تقویت مجله «حقوق ثبت» با هدف ارتقای سطح کیفی و علمی مطالعات در حوزه حقوق ثبت تاکید کرد و طرفین بر بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای «مجله حقوق ثبت» توافق کردند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این دیدار با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر میان سازمان ثبت و قوه مقننه هدف از این نشست را ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم و حل مسائل موجود در حوزه ثبت دانست و بر اهمیت همافزایی میان دستگاههای حاکمیتی برای تسهیل در امور مردم تأکید کرد.
این نشست با هدف ایجاد زنجیره علمی فی مابین سازمان ثبت و پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد و طرفین با تبادل اطلاعات در محورهای کلیدی، بر لزوم حرکت از پژوهشهای نظری به سمت راهکارهای عملیاتی تأکید کردند.
این همگرایی نه تنها منجر به کاهش شکاف میان تئوریهای حقوقی و عملکردهای اجرایی خواهد شد، بلکه زیرساختی مستحکم برای تحقق عدالت قضائی، اتقان اسناد و تسهیل دسترسیهای عمومی به خدمات ثبتی هوشمند فراهم خواهد آورد.