وزارت امور خارجه دولت «تغییر و سازندگی» یمن در صنعا در بیانیه‌ای با اعلام حمایت مجدد از ایران، تأکید کرد که مردم ایران شکست‌ناپذیر باقی خواهند ماند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از شبکه المیادین، وزارت امور خارجه دولت «تغییر و سازندگی» یمن در صنعا در بیانیه‌ای تأکید کرد که تداوم تجاوزات آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران به اهداف خود نخواهد رسید و شکست خواهد خورد.

در این بیانیه آمده است: ما حق کامل ایران برای دفاع از خویش و هدف قرار دادن منافع آمریکا را تأیید می‌کنیم، ادامه تجاوزات علیه ایران به متجاوزان و اقتصادی جهانی آسیب خواهد رساند.

وزارت امور خارجه یمن همچنین تأکید کرد: یمن در چارچوب معادله وحدت میادین، در کنار ایران ایستاده است و هماهنگی مستمری در خصوص تحولات وجود دارد و ما گزینه‌هایی داریم که در صورت نیاز از آن استفاده خواهیم کرد.