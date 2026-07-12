به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رامین پریسایی‌گفت: این فرد با تخریب حدود ۲ هزار بوته آنغوزه، خسارت قابل توجهی به رویشگاه‌های طبیعی این گونه ارزشمند در شهرستان بختگان وارد کرد.

او یکشنبه ۲۱ تیر در حاشیه بازدید از منطقه پناهگاه حیات‌وحش بختگان بیان کرد: در پی پایش و گشت‌زنی محیط‌بانان پارک ملی بختگان، یک متخلف حرفه‌ای برداشت غیرمجاز گیاه دارویی آنغوزه شناسایی و با تلاش رئیس و محیط‌بانان این پارک دستگیر شد.

پریسایی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد این متخلف با تخریب حدود ۲ هزار بوته گیاه دارویی آنغوزه، خسارت قابل توجهی به رویشگاه‌های طبیعی این گونه ارزشمند وارد کرده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بختگان ادامه داد: از این متخلف حدود ۲۰۰ گرم شیره آنغوزه، کاردک، ظرف و سایر ادوات مخصوص شیره‌گیری کشف و توقیف شد.

پریسایی گفت: در کوتاه‌ترین زمان، صورت جلسه تخلف تنظیم و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

او با تأکید بر اهمیت حفاظت از ذخایر گیاهی مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: برداشت غیرمجاز گیاهان دارویی، به‌ویژه با روش‌های مخرب، علاوه بر کاهش توان احیای رویشگاه‌ها، تعادل اکولوژیکی این زیست‌بوم‌های ارزشمند را نیز با تهدید جدی مواجه می‌کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بختگان در پایان از شهروندان، بهره‌برداران و طبیعت‌دوستان خواست و بیان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخریب منابع طبیعی و عرصه‌های تحت حفاظت، موضوع را در سریع‌ترین زمان به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست یا یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.