رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد با اشاره به ناترازی شبکه برق کشور ناشی از گرمای کم‌سابقه، بر لزوم مدیریت جهادی مصرف انرژی در ادارات و واحد‌های تولیدی بخش کشاورزی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، عباس حاجی‌حسینی با ابلاغ دستورالعمل‌های وزارت متبوع در خصوص لزوم صرفه‌جویی و مدیریت مصرف برق، اظهار داشت: با توجه به محدودیت‌های شبکه برق در شرایط فعلی، حفظ پایداری انرژی در بخش کشاورزی نیازمند همکاری و مشارکت فعال تمام زیرمجموعه‌ها و تولیدکنندگان است.

وی در این دستورالعمل، خطاب به مدیران ستادی و شهرستانی تأکید کرد: تمامی ادارات تابعه موظف‌اند با رعایت دقیق الگوی مصرف در ساعات اداری و خاموشی سیستم‌های سرمایشی غیرضروری، در صف مقدمِ صرفه‌جویی قرار گیرند تا الگویی عملی برای سایر بخش‌ها باشند.

حاجی‌حسینی همچنین خطاب به فعالان بخش تولید افزود: از تمامی بهره‌برداران، مدیران واحد‌های تولیدی، صنایع تبدیلی و سردخانه‌ها انتظار می‌رود با مدیریت بار مصرفی و انتقال فعالیت‌های پرمصرف به ساعات خارج از اوج بار، با سازمان جهادکشاورزی همکاری کنند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد، هدف از این اقدامات را «حفاظت از تولید» برشمرد و تصریح کرد: مدیریت مصرف امروز، به معنای پیشگیری از قطعی برق فردا در چاه‌های کشاورزی است. هدف ما این است که با هم‌افزایی و صرفه‌جویی هدفمند در ادارات و واحد‌های تولیدی، از ناترازی شبکه برق جلوگیری کرده و شاهد کمترین میزان قطعی برق در بخش کشاورزی باشیم تا امنیت غذایی استان در این روز‌های گرم خدشه‌دار نشود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با رعایت رهنمود‌های ابلاغی و همکاری تولیدکنندگان، بتوانیم مدیریت مناسبی بر شبکه برق استان یزد داشته و فصل تابستان را با کمترین چالش برای کشاورزان پشت سر بگذاریم.