رئیس مرکز بهداشت خوزستان با هشدار درباره شیوع فقر آهن، چاقی و مشکلات تغذیه‌ای در میان دانش‌آموزان، بر ضرورت اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و آموزشی در مدارس تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس مرکز بهداشت خوزستان از وضعیت نگران‌کننده سلامت دانش‌آموزان استان خبر داد و گفت: فقر آهن یکی از مهم‌ترین چالش‌های سلامت در میان دانش‌آموزان خوزستانی است که بر یادگیری، تمرکز و سطح انرژی آنان تأثیر منفی می‌گذارد.

مهرداد شریفی افزود: بر اساس آمارها، ۸۰ درصد زنان خوزستان نیز با کمبود ویتامین D مواجه هستند که ضرورت توجه بیشتر به برنامه‌های بهداشتی و تغذیه‌ای را نشان می‌دهد.

وی شیوع چاقی در میان دانش‌آموزان را از دیگر تهدیدهای سلامت نسل آینده عنوان کرد و بر لزوم اجرای برنامه‌های آموزشی و اصلاح الگوی تغذیه در مدارس تأکید کرد.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان همچنین از اجرای طرح «سفیران سلامت دانش‌آموز» در استان خبر داد و گفت: تاکنون ۱۹۳ هزار دانش‌آموز به عنوان سفیر سلامت آموزش دیده‌اند و در ترویج سبک زندگی سالم و ارتقای شاخص‌های بهداشتی مدارس مشارکت دارند.