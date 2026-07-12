روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت: سناتور لیندسی گراهام، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی و از متحدان کلیدی و سرسخت دونالد ترامپ، در سن ۷۱ سالگی به طور ناگهانی مُرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه نیویورک‌تایمز نوشت: سناتور لیندسی گراهام، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی و از متحدان کلیدی و سرسخت دونالد ترامپ که به عنوان یکی از اصلی‌ترین مدافعان دکترین مداخله نظامی در سیاست خارجی ایالات متحده شناخته می‌شد، در سن ۷۱ سالگی به طور ناگهانی مُرد.

همچنین دراین گزارش آمده، دفتر این سناتور برجسته در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: گراهام شامگاه شنبه پس ابتلا به یک بیماری «کوتاه و ناگهانی» جان خود را از دست داده است؛ واقعه‌ای غیرمنتظره که درست پس از سفر دیپلماتیک وی به اوکراین و در آستانه حضور برنامه‌ریزی‌شده‌اش در برنامه رسانه‌ای «میت د پرس» شبکه ان‌بی‌سی رخ داد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بلافاصله با انتشار پیامی خشن و احساسی در شبکه‌های اجتماعی، ضمن ابراز تسلیت، گراهام را یکی از بزرگ‌ترین سناتور‌های تاریخ و یک وطن‌پرست واقعی خواند و تاکید کرد خلاء حضور او در فرآیند‌های فدرال به شدت احساس خواهد شد؛ فقدانی که هم‌زمان با بستری شدن میچ مک کانل رادیکال و باسابقه، میچ مک‌کونل، به دلیل مشکلات جسمانی، شریان هدایت آرای دموکراتیک و پیشبرد برنامه‌های بوروکراتیک کاخ سفید در مجلس سنا را با بحران جدی مواجه می‌کند.

در ادامه آمده است لیندسی گراهام بعد از ورود به مجلس نمایندگان در سال ۱۹۹۴ و متعاقباً تکیه بر کرسی سنا در سال ۲۰۰۲، برای چهار دوره متوالی این جایگاه فدرال را حفظ نمود و ماه گذشته نیز با شکست پنج رقیب سرسخت در انتخابات درون‌حزبی، در آستانه ورود به پنجمین دوره عضویت خود بود.

بر اساس قوانین فدرال ایالت کارولینای جنوبی، هنری مک‌ماستر فرماندار جمهوری‌خواه این ایالت می‌تواند بلافاصله یک جایگزین موقت برای این کرسی منصوب کند، هرچند انتخابات نهایی برای تعیین جانشین قطعی در ماه نوامبر برگزار خواهد شد.

گراهام که سابقه نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ را نیز در کارنامه داشت، همواره از قدرت سخت تسلیحاتی واشنگتن در فرامرز‌ها دفاع می‌کرد و در کنار پدافند همه‌جانبه از منافع اسرائیل و اوکراین، اخیراً به عنوان یکی از حامیان تندروی بمباران‌های هوایی و اقدامات خشن نظامی علیه زیرساخت‌های ایران ظاهر شده بود.

این رسانه نوشت: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل با انتشار پیامی گراهام را دوستی محبوب خواند که امنیت تل‌آویو و واشنگتن را تفکیک‌ناپذیر می‌دانست و تصریح کرد اسرائیل یکی از بزرگ‌ترین حامیان فدرال خود را از دست داده است. همچنین ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین با ابراز اندوه عمیق از این واقعه، به گام‌های بوروکراتیک گراهام در تسهیل روابط کی‌یف با دولت ترامپ بعد از تهاجم سال ۲۰۲۲ روسیه و بازدید اخیر وی از کارخانه‌های پهپاد اوکراین اشاره کرد.

این نفوذ ژئوپلیتیک در حالی رخ داد که گراهام در سال ۲۰۱۶ از منتقدان سرسخت ترامپ بود و او را یک بیگانه ستیز متعصب نامیده بود، اما یک دهه بعد با تحولی دگرگون‌شده به پشتیبان اصلی ترامپ تبدیل شد؛ به طوری که در جشن پیروزی اخیر خود به شوخی گفت: «آقای رئیس‌جمهور، شما فاصله چندانی با خدا ندارید.»

لیندسی گراهام در طول حیات بوروکراتیک خود، ریاست دو کمیته پرنفوذ «قضایی» و «بودجه» مجلس سنا را بر عهده داشت. وی در کمیته قضایی، نقش فرماندهی میدانی را در تایید صلاحیت امی کونی برت برای دیوان عالی بعد از درگذشت گینزبورگ و همچنین سد کردن راه نامزد مورد نظر باراک اوباما ایفا کرد و با تثبیت بیش از ۲۰۰ قاضی فدرال، ساختار قضایی کشور را به نفع جریانات محافظه‌کار تغییر داد.

گراهام همچنین در قامت رئیس کمیته بودجه، دکترین داخلی ترامپ پیرامون بسته‌های پولی، مالیاتی و قوانین سخت‌گیرانه مهاجرتی را از طریق ابزار بوروکراتیک «مصالحه بودجه» و بدون نیاز به ۶۰ رأی دموکرات‌ها به قانون تبدیل کرد؛ شریانی استراتژیک که مسیر زندگی وی بعد فارغ‌التحصیلی از دانشگاه کارولینای جنوبی، وکالت در نیروی هوایی و قضاوت در جنگ خلیج فارس را به عنوان یک شاه‌مهره وفادار در مرکز نوسانات سیاسی پایتخت تثبیت نمود.