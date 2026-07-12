۲۱ تیر؛ یادآور حماسه گوهرشاد و پاسداشت فرهنگ عفاف و حجاب
همزمان با ۲۱ تیر، سالروز قیام مردم در مسجد گوهرشاد علیه سیاستهای کشف حجاب رضاخان، کارشناسان بر جایگاه عفاف بهعنوان زیربنای رفتار فردی و اجتماعی و حجاب بهعنوان نمود بیرونی این ارزش فرهنگی و دینی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۲۱ تیرماه در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به نام «روز عفاف و حجاب» نامگذاری شده است؛ روزی که یادآور قیام مردم در مسجد گوهرشاد مشهد در سال ۱۳۱۴ علیه سیاستهای کشف حجاب رضاخان و سرکوب خونین معترضان است.
واقعه مسجد گوهرشاد از رویدادهای ماندگار تاریخ معاصر ایران به شمار میرود که در جریان اعتراض مردم به سیاستهای ضد دینی حکومت پهلوی، با حمله نیروهای نظامی به مسجد و شهادت و مجروح شدن شمار زیادی از مردم همراه شد.
کارشناسان فرهنگی و دینی معتقدند عفاف و حجاب دو مفهوم مکمل یکدیگر هستند؛ بهگونهای که عفاف بهعنوان یک فضیلت اخلاقی و درونی، زمینهساز رفتارهای فردی و اجتماعی سالم است و حجاب نیز جلوهای بیرونی از این ارزش در جامعه محسوب میشود.