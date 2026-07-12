رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد، از کشف بیش از ۴۰ تن زیتون و خیارشور احتکار شده و قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ هادی کریمی اظهار داشت: ماموران پلیس از خبری در خصوص انبار موادغذایی قاچاق و احتکار در شهر یزد مطلع شدند.

وی افزود: ماموران پلیس، با اخذ مجوز قضایی از این انبار بازدید و ۴۰ تن زیتون و خیارشور قاچاق و احتکار شده را کشف که کارشناسان ارزش آن را ۱۷ میلیارد ریال برآورد کردند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد یادآور شد: در این راستا پرونده تشکیل و یک متهم به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.