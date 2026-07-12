به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛شیرزاد جمشیدی با اشاره به افزایش دمای هوا و تداوم آن در چهار هفته آینده، از شهروندان خواست با کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق، این شرکت را در تأمین برق مطمئن و پایدار برای همه ی مشترکان یاری کنند.

مديرعامل شركت توزیع نیروی برق لرستان افزود: با توجه به شرایط جوی، برنامه احتمالی مدیریت اضطراری بار مشترکان خانگی و عمومی از امروز در فضای مجازی منتشر و به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف در ساعات اوج بار بیان کرد:مردم از وسایل برقی پرمصرف در ساعات ۱۲ تا ۱۷ و ۱۹ تا ۲۳ کمتر استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همچنین از مشترکان خواست دمای کولرهای گازی را روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند و در صورت استفاده از کولرهای آبی، آنها را روی دور کند قرار دهند.