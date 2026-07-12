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مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان بر ضرورت کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق برای تأمین برق پایدار در استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛شیرزاد جمشیدی با اشاره به افزایش دمای هوا و تداوم آن در چهار هفته آینده، از شهروندان خواست با کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق، این شرکت را در تأمین برق مطمئن و پایدار برای همه ی مشترکان یاری کنند.
مديرعامل شركت توزیع نیروی برق لرستان افزود: با توجه به شرایط جوی، برنامه احتمالی مدیریت اضطراری بار مشترکان خانگی و عمومی از امروز در فضای مجازی منتشر و به اطلاع مردم خواهد رسید.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف در ساعات اوج بار بیان کرد:مردم از وسایل برقی پرمصرف در ساعات ۱۲ تا ۱۷ و ۱۹ تا ۲۳ کمتر استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همچنین از مشترکان خواست دمای کولرهای گازی را روی ۲۵ درجه سانتیگراد تنظیم کنند و در صورت استفاده از کولرهای آبی، آنها را روی دور کند قرار دهند.