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استاندار خوزستان گفت: سال گذشته میزان سهمیه خاموشی خانگی استان کمتر از استانهای دیگر بود و باتوجه به شدت گرما ، امسال نیز تلاش داریم این سهمیه را دریافت کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده با اشاره صدور هشدار قرمز گرمای شدید هوا از روز دوشنبه ۲۲ تیرماه اظهار کرد: براساس تجربههای سالهای گذشته، جلسهای در این زمینه با حضور دستگاههای مربوط برگزار و تکالیف هر دستگاه مشخص خواهد شد.
وی افزود: با توجه به گرمای شدید خوزستان، از سالهای قبل پیگیر کاهش خاموشیهای برق در استان بودهایم و بارها با وزیر نیرو و مسئولان وزارت نیرو و توانیر گفتوگو و موضوع را پیگیری کردهایم. سال گذشته میزان سهمیه خاموشی خانگی خوزستان کمتر از استانهای دیگر بود و امسال نیز همین تلاش را ادامه خواهیم داد.
موالیزاده با تاکید بر لزوم صرفهجوبی برق، بیان کرد: تنظیم دمای کولرها روی ۲۵ درجه بسیار مؤثر است و با این کار به دیگران نیز کمک میکنیم تا بتوانند از برق استفاده کنند. اما اگر دما را روی کمترین درجه تنظیم کنیم، بار مصرفی به دیگران منتقل شده و تأثیر منفی خواهد داشت.
وی اظهار داشت: علاوه بر این، راهکارهایی توسط شهرداریها و سازمانهای مربوطه در معابر و خیابانها در حد مقدور دنبال خواهد شد.
استاندار خوزستان در خصوص قطعیهای بدون اعلام قبلی نیز تصریح کرد: این مساله پیگیری خواهد شد. همچنین درباره دورکاری کارکنان براساس وضعیت دما پیگیری و در این زمینه تصمیمگیری خواهد شد.