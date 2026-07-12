فرمانده انتظامی اندیمشک گفت: ۱۸۴ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش تقریبی پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در این شهرستان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید شمس اله موسوی با اشاره به اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز در این شهرستان، بیان کرد: ماموران انتظامی پاسگاه بخش الوار گرمسیری با انجام اقدام‌های اطلاعاتی از انتقال محموله قاچاق در محور‌های ارتباطی شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضایی، خودروی پژو پارس حامل کالای قاچاق را شناسایی و در یک عملیات پلیسی متوقف کردند.

فرمانده انتظامی اندیمشک گفت: در بازرسی از خودروی توقیف‌شده، ۱۸۴ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی و گمرکی کشف شد.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را بالغ بر پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، افزود: یک متهم در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ موسوی با تاکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان کالا از شهروندان خواست درصورت اطلاع از هرگونه فعالیت مرتبط با قاچاق کالا، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.