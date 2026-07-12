به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، حجت الاسلام سایری نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان در مسجد جامع گالیکش گفت: رهبر شهیدمان اهل تجهد، شب زنده داری، انس با اهل بیت، ساده زیست، مردمدار و منادی وحدت بودند.

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در نگین شهر هم مراسم گرامیداشت قائد شهید امت برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام دیلمی، جانشین مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه خون شهدا ضامن استمرار انقلاب اسلامی است، گفت: امروز وظیفه آحاد جامعه، حفظ وحدت، بصیرت، تبعیت از ولایت فقیه و پاسداری از آرمان‌های شهداست.

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در مینودشت هم مردم و مسئولان با برگزاری مراسمی یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را گرامی داشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کیایی رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان گلستان در این مراسم گفت: ترامپ و حامیان رژیم صهیونیستی باید بدانند ملت ایران با وحدت، بصیرت و تبعیت از ولایت فقیه، راه شهدا را با قدرت ادامه خواهد داد و در برابر هیچ تهدید و فشاری عقب‌نشینی نخواهد کرد.

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در روستای دشت حلقه شهرستان مینودشت هم مراسم گرامیداشت آقای شهید ایران برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر پاسداشت ارزش‌های مورد تأکید رهبر شهید تأکید کردند.