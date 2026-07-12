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شرکتکنندگان در صد و سی و چهارمین شب تجمعات مردمی، بر پایبندی به مکتب قائد شهید امت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ صد و سی و چهارمین شب تجمعات مردمی در شهرها و روستاهای جنوبغرب خوزستان با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.
شرکتکنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهایی، بر پایبندی به مکتب قائد شهید امت و ادامه این مسیر تأکید کردند و اعلام داشتند که در این راه استوار خواهند ماند.
حاضران همچنین با اعلام آمادگی برای مقابله با تهدیدهای دشمن، استمرار حضور خود در میادین و خیابانها را نشانه ایستادگی بر آرمانهای مورد تأکیدشان دانستند.
شرکتکنندگان در این آیین همچنین از مردم عراق بهدلیل میزبانی و برگزاری باشکوه مراسم بدرقه قائد شهید امت قدردانی کردند و این حضور گسترده را نمادی از همبستگی و وحدت امت اسلامی عنوان کردند.