شرکت‌کنندگان در صد و سی و چهارمین شب تجمعات مردمی، بر پایبندی به مکتب قائد شهید امت تأکید کردند.

تداوم حماسه مردمی در صد و سی و چهارمین شب تجمعات جنوب‌غرب خوزستان

تداوم حماسه مردمی در صد و سی و چهارمین شب تجمعات جنوب‌غرب خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ صد و سی و چهارمین شب تجمعات مردمی در شهرها و روستاهای جنوب‌غرب خوزستان با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهایی، بر پایبندی به مکتب قائد شهید امت و ادامه این مسیر تأکید کردند و اعلام داشتند که در این راه استوار خواهند ماند.

حاضران همچنین با اعلام آمادگی برای مقابله با تهدیدهای دشمن، استمرار حضور خود در میادین و خیابان‌ها را نشانه ایستادگی بر آرمان‌های مورد تأکیدشان دانستند.

شرکت‌کنندگان در این آیین همچنین از مردم عراق به‌دلیل میزبانی و برگزاری باشکوه مراسم بدرقه قائد شهید امت قدردانی کردند و این حضور گسترده را نمادی از همبستگی و وحدت امت اسلامی عنوان کردند.