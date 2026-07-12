پخش زنده
امروز: -
در ستاد برگزاری مراسم در استان همدان مقرر شد مراسمی ویژه و با شکوه برای بزرگداشت یاد امام شهید امت با دعوت از شخصیتهای ملی در شهر همدان برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آیت الله شعبانی موثقی نماینده ولی فقیه در استان همدان در این نشست با قدردانی از حضور مردم در این ۱۳۵ شب در خیابانها و میادین و همچنین مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، بر استمرار این حضور در همه شهرستانهای استان تاکید کرد و از سخنرانان و مداحان خواست در مطالب خود به حفظ وحدت و همبستگی مردم توجه داشته باشند.
حمید ملانوری شمسی استاندار همدان هم حضور مردم در میادین را مهم و موجب تثبیت امنیت داخلی کشور بیان و بر ادامه این حضور تاکید کرد.
حجت الاسلام فاضلیان رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان هم با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب و تبعیت از امر ایشان در ادامه راه رهبر شهید انقلاب گفت: برای برگزاری مراسمی با شکوه در حد بضاعت استان برای بزرگداشت رهبر شهید انقلاب برنامه ریزی میشود.
در این نشست عنوان شد بیش از ۱۸۹ برنامه و مراسم در ۱۳۵ شب حضور مردم در خیابانها برگزار شده است.