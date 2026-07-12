به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آیت الله شعبانی موثقی نماینده ولی فقیه در استان همدان در این نشست با قدردانی از حضور مردم در این ۱۳۵ شب در خیابان‌ها و میادین و همچنین مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، بر استمرار این حضور در همه شهرستان‌های استان تاکید کرد و از سخنرانان و مداحان خواست در مطالب خود به حفظ وحدت و همبستگی مردم توجه داشته باشند.

حمید ملانوری شمسی استاندار همدان هم حضور مردم در میادین را مهم و موجب تثبیت امنیت داخلی کشور بیان و بر ادامه این حضور تاکید کرد.

حجت الاسلام فاضلیان رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان هم با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب و تبعیت از امر ایشان در ادامه راه رهبر شهید انقلاب گفت: برای برگزاری مراسمی با شکوه در حد بضاعت استان برای بزرگداشت رهبر شهید انقلاب برنامه ریزی می‌شود.

در این نشست عنوان شد بیش از ۱۸۹ برنامه و مراسم در ۱۳۵ شب حضور مردم در خیابان‌ها برگزار شده است.